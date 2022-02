A Chubb divulgou hoje lucro líquido para o trimestre encerrado em 31 de dezembro de 2021 de US$ 2,14 bilhões, ou US$ 4,95 por ação, e lucro operacional de US$ 1,65 bilhão, ou US$ 3,81 por ação. O índice combinado de P&C foi de 85,5%, comparado a 87,6% no ano anterior, e o índice combinado de P&C do ano excluindo perdas por catástrofe foi de 83,9%, comparado a 86,4% do ano anterior.

Resumo do 4º Trimestre

(em milhões de dólares, exceto valores por ação e percentuais)

(Não auditado)

(Por Ação) 2021 2020 Var. 2021 2020 Var. Lucro líquido $2,141 $2,418 (11.5)% $4.95 $5.34 (7.3)% Amortização do ajuste do valor justo do patrimônio investido adquirido e dívidas de longo prazo, líquida de impostos 12 18 (33.3)% 0.03 0.04 (25.0)% Perdas (ganhos) líquidas realizadas ajustadas (504) (996) (49.4)% (1.17) (2.20) (46.8)% Lucro Operacional, líquido de impostos $1,649 $1,440 14.5% $3.81 $3.18 19.8% Retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) anualizado 14.4% 16.7% Lucro opercional sobre o patrimônio tangível (ROTE) 17.7% 17.1% ROE operacional* 11.6% 10.7%

* Para o trimestre, o ROE operacional anualizado ajustado pelo impacto dos ganhos de marcação a mercado em investimentos de private equity de US$ 212 milhões após impostos cresceu 1,5 ponto percentual, resultando em um retorno ajustado sobre o patrimônio líquido de 13,1%. A empresa acredita que a inclusão desse impacto é significativa apenas para comparação com empresas pares que incluem essa métrica na receita operacional principal.

Para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2021, o lucro líquido da Chubb foi de US$ 8,54 bilhões, ou US$ 19,27 por ação, e o lucro operacional foi de US$ 5,57 bilhões, ou US$ 12,56 por ação. O índice combinado de P&C foi de 89,1%, comparado a 96,1% no ano anterior, e o índice combinado de P&C do ano excluindo perdas por catástrofe foi de 84,8%, comparado a 86,7% do ano anterior.

Resumo do resultado anual

(em milhões de dólares, exceto valores por ação e percentuais)

(Não auditado)

(Por Ação) 2021 2020 Var. 2021 2020 Var. Lucro líquido $8,539 $3,533 141.7% $19.27 $7.79 147.4% Amortização do ajuste do valor justo do patrimônio investido adquirido e dívidas de longo prazo, líquida de impostos 53 78 (32.1)% 0.12 0.17 (29.4)% Perdas (ganhos) líquidas realizadas ajustadas (3,023) (298) NM (6.83) (0.65) NM Lucro Operacional, líquido de impostos $5,569 $3,313 68.1% $12.56 $7.31 71.8% ROE 14.3% 6.2% ROTE operacional 15.3% 9.8% ROE operacional* 9.9% 6.2%

* No ano, o ROE operacional anualizado ajustado pelo impacto dos ganhos de marcação a mercado nos investimentos de private equity de US$ 2,05 bilhões após impostos registra uma adição 3,7 pontos percentuais, resultando em um retorno ajustado sobre o patrimônio líquido de 13,6%. A empresa acredita que a inclusão desse impacto é significativa apenas para comparação com empresas pares que incluem essa métrica na receita operacional principal.

Para os exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2021 e 2020, as despesas fiscais da Chubb (benefícios) relacionadas à tabela acima foram de US$ (11) milhões e US$ (17) milhões, respectivamente, para amortização do ajuste de valor justo dos ativos investidos adquiridos e dívida a prazo; US$ 271 milhões e US$ 24 milhões, respectivamente, para ganhos e perdas líquidas ajustadas; e US$ 1,02 bilhão e US$ 622 milhões, respectivamente, para lucro operacional.

Evan G. Greenberg, presidente e CEO da Chubb Limited, comentou: “Com crescimento de dois dígitos nos prêmios comerciais e a expansão contínua da margem de subscrição, a companhia terminou o ano com lucros trimestrais e resultados de subscrição recordes, o que contribuiu para um dos melhores anos na história da nossa empresa. O lucro operacional por ação de US$ 3,81 no trimestre foi um recorde e aumentou quase 20%, com lucro líquido e lucro operacional do ano de US$ 8,54 bilhões e US$ 5,57 bilhões, respectivamente, também recordes. Os resultados recordes de subscrição no trimestre incluíram ganhos de subscrição de P&C de US$ 1,3 bilhão, um aumento de 31%, com um índice combinado de P&C de 85,5%.

”Os prêmios de P&C no trimestre cresceram 9,6%, com aumento nas linhas comerciais de 13% e de linhas de consumo acima de 2%, à medida que continuamos a sofrer o impacto da pandemia. Os prêmios comerciais aumentaram 11% na América do Norte e 15% em nossas operações internacionais, com fortes contribuições em nossos negócios. As taxas de P&C comerciais aumentaram 10,5% e 13%, respectivamente, na América do Norte e nas operações internacionais e esperamos que as taxas continuem a superar os custos de sinistros por algum tempo. Em nossas linhas de consumo internacionais, o crescimento está se recuperando lentamente e ganhando força. Por exemplo, os prêmios em nossa divisão internacional de acidentes pessoais aumentaram mais de 5,5% em dólares constantes, o terceiro trimestre consecutivo de crescimento e o melhor desde o início da pandemia”.

”No lado dos ativos do balanço patrimonial, o lucro líquido ajustado de investimento superou US$ 900 milhões no trimestre e contribuiu para um recorde de US$ 3,7 bilhões no ano. Com o FED (Banco Central Americano) finalmente aceitando que a inflação é uma realidade que não vai desaparecer, as taxas de juros estão aumentando e continuarão subindo, e os “spreads” devem começar a aumentar, principalmente se o FED começar a reduzir seus balanços como deveria. Isso começará a beneficiar nossa carteira de investimentos em renda fixa, que tem prazo de quatro anos. Cada 100 pontos-base de rendimento do portfólio para nós produz cerca de US$ 1,2 bilhão de receita de investimento adicional”.

”Olhando para o futuro, além do forte e contínuo crescimento orgânico, nos beneficiaremos de maiores receitas e ganhos, a curto e longo prazo, com a aquisição dos negócios da Chubb na Ásia e o aumento de participação no Huatai Group na China, quando aprovado pelo regulador. Em suma, estamos em um período de forte criação de valor e 2022 deve ser um bom ano em termos de crescimento e melhoria de margem”.

