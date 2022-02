CCS-SP promove reformulação na sua diretoria

No ano em que comemora o seu cinquentenário, o CCS-SP (Clube dos Corretores de Seguros de São Paulo) inicia um processo de renovação e modernização. Além dos projetos de nova sede, reforma do site e de ações para a comemoração dos 50 anos, em outubro, a entidade começa o ano com mudanças na sua diretoria. No dia 22 de fevereiro, durante assembleia com a presença de associados, realizada nas dependências do Sincor-SP, três novos membros da diretoria foram apresentados.

Com a saída de três diretores, neste ano, que assumiram diretorias regionais no Sincor-SP, o Clube ganhou um reforço importante. Passam a compor a atual gestão (2020/2022) Álvaro Fonseca, no cargo de secretário, Edmar Fonazzari e Marco Cabral, ambos na Junta Fiscalizadora. Mudou também a composição original da diretoria atual, com o remanejamento de Gilberto Januário para a tesouraria e de Marcia Del Bel para a presidência da Junta Fiscalizadora.

Na assembleia, que foi presidida pelo ex-mentor Boris Ber, atual presidente do Sincor-SP, e secretariada pela advogada Priscila Figueiredo, o mentor Evaldir Barboza de Paula apresentou o novo secretário, e este os dois membros da Junta Fiscalizadora. “Escolhi o Álvaro porque enxerguei nele a mesma paixão que eu tinha pela entidade, quando exercia essa nobre função, além da qualificação, experiência e compromisso necessários para ocupar o cargo”, disse.

“É uma alegria imensa assumir o cargo de secretário, quando, coincidentemente, completo 20 anos como associado do Clube. Trouxe para a diretoria, com o apoio do mentor, o Edmar e o Cabral, que são duas grandes lideranças da categoria, profissionais sérios e competentes, que farão a diferença na Junta Fiscalizadora”, disse Álvaro Fonseca. Em seguida, ele explicou que para assumir sua nova função, renunciou ao cargo de suplente na representação do Sincor-SP na Fenacor.

O mentor também comunicou aos associados a mudança da sede fiscal do CCS-SP para o mesmo endereço do Sincor-SP. No último ano, o Clube promoveu ajustes importantes na sua operação, sobretudo para reduzir custos, e uma das providências foi a entrega do escritório da Rua Quirino de Andrade e a reformulação no contrato da única funcionária. “Já estamos providenciando um novo espaço para abrigar a sede operacional do Clube”, afirmou.

Dentre outros projetos, a reforma do site da entidade será uma das prioridades. Segundo o mentor, mais do que modernizar o canal, a ideia é torná-lo mais funcional, abrindo espaço exclusivo aos associados, ampliando o conteúdo e, ainda, dedicando uma página à memória da entidade. Aliás, para marcar o cinquentenário, será lançado um livro com a história do Clube. Já o aniversário, em outubro, deverá ser em grande estilo, com um cerimonial na Câmara Municipal ou Assembleia Legislativa.

Homenagem

Além da prestação de contas, a assembleia com os associados do CCS-SP foi marcada pela emoção. Coube ao ex-mentor Adevaldo Calegari prestar a homenagem do Clube à memória do ex-mentor Nilson Arello Barbosa e do associado Rubens de Almeida, ambos falecidos recentemente, além de José Caiafa, que, dentre os associados, foi uma das primeiras vítimas da Covid-19.

“O mundo passa por uma transformação e tem nos ensinado a ter paciência e resiliência. Nossos amigos nos deixaram precocemente, dois deles depois de uma dura batalha pela cura. Com imenso carinho e respeito por essas personalidades, devo dizer que a vida continua, porque precisa continuar, e o que fica é a doce lembrança. Aqui estamos de passagem, para aprender, crescer, amar, respeitar e, depois, voltar para casa. Que eles recebam essa homenagem como uma vibração positiva, com o calor do nosso abraço”, disse Calegari.

N.F.

Revista Apólice