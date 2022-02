CCS-RJ homenageia o Clube dos Seguradores da Bahia

O Clube dos Seguradores da Bahia recebeu uma moção de congratulações da Câmara Municipal de Salvador pela celebração de seus 63 anos de fundação, a serem comemorados em abril.

Para o presidente do CCS-RJ, Luiz Mário Rutowitsch, “é um reconhecimento da importância que os Clubes de Seguradores e Corretores adquiriram na difusão do conhecimento e cultura do mercado de seguros para os diversos segmentos profissionais estaduais”.

Em um dos destaques da moção, o seu autor, vereador Alberto Braga, reverencia a experiência do presidente Fausto Dórea e realça também a atuação do Clube “na contribuição do progresso da sociedade baiana, com o passar das décadas fortalecendo a seguridade das empresas da capital soteropolitana e garantindo seu funcionamento apesar dos sinistros que as acometeram nesse período”.

“Parabenizamos o presidente, sua diretoria e associados da entidade pela distinção. É uma clara demonstração de apreço pelo trabalho que o Clube dos Seguradores da Bahia realiza e da importância que as nossas organizações adquiriram na prestação de serviços para os diversos segmentos profissionais do mercado, bem como para a sociedade de uma maneira geral”, finalizou o líder do CCS-RJ.

