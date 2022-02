C6 Bank lança seguro para conta com mensalidade a partir de R$ 1

Com o objetivo de proteger o patrimônio financeiro de seus clientes, o C6 Bank lança hoje o Seguro C6 Conta. Oferecido em parceria com a Zurich com mensalidades a partir de R$ 1, o produto cobre prejuízos decorrentes de transações via Pix, compras no crédito e débito e saques feitos sob ameaça, coação ou sequestro, além de compras feitas com cartão roubado. O seguro está disponível para clientes pessoa física e jurídica.

Diferentemente de outras instituições, que disponibilizam planos pré-formatados, o banco apresenta uma oferta personalizada baseada no perfil de cada cliente e permite que o valor seja ajustado no aplicativo. O valor da mensalidade varia entre R$ 1 e R$ 20, conforme a cobertura escolhida.

“O Seguro C6 Conta foi desenvolvido para proteger o patrimônio financeiro dos clientes de forma completa. Com um único produto, e por um valor competitivo, o cliente tem a tranquilidade de que suas transações no app e no cartão estão protegidas caso ele seja vítima de alguma violência”, diz Fabio Basilone, head de seguros do banco.

“Estamos felizes por estabelecer essa parceria com o C6 Bank, que resultou em um produto inovador, acessível, flexível e completo, garantindo que os clientes possam usufruir das facilidades de um mundo cada vez mais digital com segurança e tranquilidade”, complementa Sidemar Spricigo, diretor comercial de parcerias da Zurich no Brasil.

Além de oferecer a assistência patrimonial, o Seguro C6 Conta oferece, em parceria com a Memorial, atendimento psicológico para vítimas de furto ou roubo qualificado, em uma iniciativa voltada para dar apoio emocional diante de situações de violência.

O seguro não é a primeira iniciativa do banco pensada na proteção da saúde financeira de seus clientes. Em caso de perda, furto ou roubo, é possível bloquear o cartão direto no app para evitar transações indesejadas. O banco também disponibiliza um cartão virtual gratuito para todos os clientes e recomenda seu uso para compras online.

Para transações com Pix, é possível habilitar o gestor de limites em D+1. Com ele, o cliente pode definir um limite padrão para suas transações, bloqueando tentativas de transferências de valores superiores a esse limite. O aumento de limite é feito manualmente pelo cliente e demora um dia útil para ficar disponível.

Todos os clientes do banco são elegíveis ao Seguro C6 Conta e a cobertura começa a valer 24h após a contratação. Para fazer a contratação ou para abrir um sinistro, basta seguir as instruções no aplicativo do banco.

N.F.

Revista Apólice