Brasilprev apresenta novo superintendente de Dados

A Brasilprev anunciou Flávio Julio Ciccarini como novo superintendente de Dados. O executivo estará à frente da área responsável por desenvolver uma cultura orientada por dados e com foco na eficiência operacional e excelência na experiência do cliente. A missão da superintendência é criar e orientar processos e métricas com base em informações e análises quantitativas e personalizadas.

Ciccarini tem formação em Tecnologia da Informação e Direito, pós-graduação em Risco Financeiro, Métodos Quantitativos e Marketing com recente atualização em Artificial Intelligence – Implications for Business Strategy pelo MIT. Tem uma experiência de 35 anos de carreira no Banco do Brasil, onde atuou em cargos de gestão como gerente de soluções na Unidade de Cyber e Prevenção à Fraudes, Diretoria de Segurança Institucional, Diretoria de Tecnologia, gerente adjunto de tecnologia no exterior em Tóquio, Japão, Diretor de TI no Ministério da Educação e Conselheiro de Administração na Rede Nacional de Ensino e Pesquisas.

“Com a modernização dos processos e a chegada do open insurance, muitas possibilidades se abrem para estratégias desenvolvidas pela nossa área e que contribuirão para uma jornada cada vez mais orientada a dados e Analytics junto aos nossos clientes. Temos muito trabalho pela frente, é hora de colher os frutos dos primeiros anos dessa iniciativa e planejar os próximos passos da Brasilprev”, afirma o novo superintendente.

N.F.

Revista Apólice