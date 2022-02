Brasilcap encerra 2021 com faturamento de R$ 4,3 bi

A Brasilcap encerrou 2021 com faturamento de R$ 4,3 bilhões e lucro líquido de R$ 3,5 milhões. As reservas técnicas da companhia ficaram em R$ 7,9 bilhões e os ativos totais chegaram a R$ 9,7 bilhões. O bom desempenho se refletiu nos prêmios distribuídos, que ajudaram a realizar os planos de vida de clientes em todo o Brasil. Em 12 meses, foram entregues R$ 67 milhões para cerca de 16,1 mil títulos de capitalização contemplados.

Com produtos e serviços inovadores, a empresa seguiu oferecendo uma gama de soluções, desenhadas para diversas demandas. O Ourocap, comercializado nos canais do Banco do Brasil, consolidou sua posição de destaque, representando 89,9% do total das arrecadações. Esse desempenho foi alavancado pelo engajamento das agências distribuidoras na entrega de valor aos clientes, além de ações promocionais, melhorias da experiência do cliente com novas funcionalidades no aplicativo BB e estímulos publicitários.

“Se 2021 foi um ano de retomada, 2022 será o início de um período de novas conquistas. A Brasilcap é uma empresa que acredita no mar aberto de oportunidades. Por isso, seguiremos focados em linhas de produtos versáteis, contribuindo, como já fazemos há 26 anos, para o crescimento do mercado de capitalização. Seremos cada vez mais protagonistas”, afirma o presidente Nelson de Souza.

Em meio ao cenário desafiador, a Brasilcap ajudou milhares de brasileiros a formarem reservas para realização de planos, tendo ainda os sorteios como aliados da disciplina financeira. No portfólio de produtos, destacaram-se as modalidades Incentivo, Popular e Filantropia Premiável, além da Instrumento de Garantia. Oferecido como garantia de aluguel, o Cap Fiador apresentou crescimento de 34,2% no período.

A atuação da Brasilcap focada no cliente garantiu, mais uma vez, reconhecimentos institucionais. A companhia conquistou, pelo segundo ano seguido, o Prêmio Consumidor Moderno de Excelência em Serviços ao Cliente, no segmento Previdência e Capitalização. Também obteve pelo 11º ano consecutivo, o Certificado de Empresa Cidadã, reconhecimento do Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro (CRCRJ) que incentiva a excelência na gestão contábil e socioambiental. A Brasilcap ficou ainda entre as melhores do país no Prêmio Estadão Empresas Mais 2021, na categoria Serviços Financeiros – Capitalização.

Com a continuidade dos impactos da Covid-19 em 2021, a empresa reforçou o viés social da capitalização, destinando R$ 515 mil para instituições do terceiro setor que atuam nas áreas da educação, esporte e, prioritariamente, saúde e assistência social.

Em todas as suas ações, a Brasilcap seguiu diretrizes que têm como referência os Princípios para a Sustentabilidade em Seguros (PSI), iniciativa na qual é pioneira, uma vez que foi a primeira empresa de capitalização a aderir aos Princípios das Nações Unidas (Unep-FI) e endereçadas ao mercado de seguros para o tratamento de riscos e oportunidades na gestão da sustentabilidade corporativa.

“Com o apoio de nossos clientes, acionistas, parceiros comerciais e colaboradores, estamos confiantes de que todos os nossos projetos se transformarão em realidade”, finaliza o presidente da Brasilcap.

