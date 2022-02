EXCLUSIVO – Quanto mais simples for o processo de contratação do seguro, mais chances da venda ser feita. Ouvindo as sugestões dos corretores de seguros, a Bradesco Saúde aprimorou o seu processo de cotação e emissão de apólices de seguro saúde para micro, pequenas e médias empresas.

Sylvio Vilardi, diretor da Bradesco Saúde, explica que a companhia realizou uma pesquisa com os seus 30 mil corretores para identificar os pontos que necessitavam de aprimoramento, com foco na experiência do usuário e na jornada do consumidor.

“Nos modelos de contratação de seguro tradicional há alguns processos necessários, como o preenchimento da ficha de inclusão, declaração de saúde etc. Este processo é tão burocrático que às vezes o próprio corretor assinava em nome do consumidor”.

Agora, na Bradesco Saúde, todo este processo é realizado de forma digital. Vilardi conta que o corretor manda a cotação para o cliente, que realiza o preenchimento do dados e assina digitalmente a proposta. “Outro ponto importante é que o corretor tem acesso a todo o processo do seu cliente e fica informado sobre a documentação necessária, se ela já foi entregue ou não”.

Desta forma, a Bradesco Saúde espera diminuir em até 6 dias o prazo para contratação do seguro saúde corporativo para micro, pequenas e médias empresas. Todos os corretores parceiros da seguradora já têm acesso ao novo sistema pelo Portal do Corretor.

“O caminho da digitalização é sem volta. Pela sua importância no mercado, a Bradesco não pode assumir posturas com riscos, mas este é um caminho que precisa ser trilhado. Este é um produto sob encomenda para o corretor, para estipulantes, beneficiários, para agilizar todos os processos”, garante o diretor da seguradora.

Vilardi conta que o próximo passo é a trabalhar para que a movimentação (inclusão, exclusão e cancelamento) também seja feita de forma eletrônica. “Nossa meta é aumentar a retenção de clientes, diminuindo a rotatividade dos clientes”, adianta, acrescentando que a sua equipe também desenvolveu um comparador de produtos, para facilitar a compreensão e o trabalho dos corretores de seguros.

Até novembro de 2021 a Bradesco Saúde teve crescimento de 3% em relação ao mesmo período do ano anterior, o que representou um acréscimo de 100 mil vidas à sua carteira.

Kelly Lubiato

Revista Apólice