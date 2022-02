A Bradesco Seguros apostou no mercado de alto valor com ofertas de novas coberturas para automóveis. Agora, veículos a partir de R$ 150 mil, dos tipos passeio, esportivo, picape leve e picape pesada, contam com a nova opção de cobertura para bens deixados no interior do veículo, que garante, ao segurado, o reembolso (integral ou parcial) dos valores de itens pessoais deixados no interior do carro (aparelhos eletrônicos portáteis, carrinhos de bebê, cadeiras de criança, entre outros), de acordo com a apólice contratada.

Com limite mínimo de contratação no valor de R$ 1 mil e máximo de R$ 10 mil, esta cobertura não possui franquia e traz ainda mais tranquilidade aos clientes. “O mercado de alto valor se mantém aquecido e nós continuaremos investindo em tecnologia, inovação e novos formatos de produtos para atender às demandas desses consumidores. Trata-se de um nicho específico que abre portas para uma série de coberturas e serviços, cada vez mais customizados”, afirma Eduardo Menezes, superintendente executivo de produto Auto da Bradesco.

N.F.

Revista Apólice