B3 e Pottencial realizam primeiro registro do seguro residencial junto à Susep

A Pottencial completou a operação de registro do seguro patrimonial no ramo 0114 (seguro Compreensivo Residencial) no dia 15 de fevereiro, tornando-se a primeira seguradora a registrar eletronicamente as apólices desta categoria utilizando a plataforma InsurConnect, da B3.

Os registros foram realizados a fim de atender às exigências regulatórias da Susep (Superintendência de Seguros Privados). De acordo com as normas da Circular nº 629/2021, a partir de 1º de março de 2022, fica obrigatório o registro das operações relativas às apólices, certificados e bilhetes dos seguros classificados no grupo de ramos patrimonial.

A B3 é credenciada e homologada pela Susep para operar o Sistema de Registro de Operações (SRO) por meio do seu sistema InsurConnect. O SRO teve início em 2019 e realiza os registros das operações de seguro, garantindo integridade e unicidade das operações registradas, além de transparência, e tratamento de dados em conformidade com a LGPD.

“O avanço dos registros eletrônicos está, aos poucos, modernizando o mercado de seguros e tornando os processos mais eficientes, ágeis e transparentes para todos os participantes. Mais uma vez a Pottencial se mostrou preparada para atender às novas demandas e realizou as atividades relacionadas ao registro de operações de seguros antes do prazo estabelecido”, explica Claudia Prado Santos, gerente de Relacionamento da B3.

Para Gibran Silva, gerente de arquitetura de soluções e dados da Pottencial, é um orgulho, para a empresa, ser, mais uma vez, a primeira a realizar o registro eletrônico junto à parceira B3. “São vários os fatores que nos permitem sustentar este pioneirismo, entre os quais destaco a competência e engajamento de todo o nosso time e os investimentos recorrentes em tecnologia. Na seguradora, a tecnologia é totalmente voltada para o negócio, não havendo divisão entre as duas coisas. A agilidade está em nosso DNA e é essencial não apenas para oferecermos processos cada vez mais simples, mas para nos anteciparmos às tendências e movimentos do mercado”, disse.

A B3 atua como provedor da infraestrutura para o mercado securitário e, além do SRO, também oferece plataforma para auxiliar as seguradoras no cumprimento das normas regulatórias do Open Insurance.

N.F.

Revista Apólice