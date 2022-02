Austral lança novo produto de Responsabilidade Civil Geral

A Austral Seguradora ampliou sua carteira de produtos e lança novo produto de sua primeira Responsabilidade Civil Geral (RCG). Criada a partir de exigências dos clientes de mercado e alinhada com a nova Circular 637 da Susep, a empresa pretende ser referência como um produto moderno, de fácil leitura, que agrega um amplo leque de coberturas para diferentes riscos mapeados em organizações de todos os portes.

A companhia, que anunciou a chegada de Danilo Sacramento como novo coordenador de RCG para liderar a área em 2021, inicia seu plano para ganhar mercado no segmento de Responsabilidades. “Criamos a cobertura básica de Operações Amplas e, com isso, garantimos aos clientes dos mais diversos possam ser beneficiados com a apólice mais robusta em termos de cobertura. Em nossos estudos, quisemos imprimir o DNA Austral de inovação, de uma empresa ágil com o melhor time técnico nesse lançamento”, explica o executivo.

Entre outras modalidades de coberturas citadas pela sua diversidade, estão shopping centers, obras civis de construção, feiras e eventos, estabelecimentos de ensino, etc. “Embarcamos em nosso produto até mesmo empresas de saneamento básico, energia elétrica e serviços de telefonia. É uma apólice customizada para diferentes segmentos. Com essa modalidade, por exemplo, dialogamos com o setor de infraestrutura, que promete boas oportunidades em 2022 por conta dos projetos públicos prometidos para a área”, destaca.

Os corretores de seguros seguem como parceiros da Austral na divulgação do produto. Sempre difundindo as inovações do mercado, a seguradora acredita que esse é um momento de contatos e apresentações dos diferenciais do lançamento, gerando interesse e chegando ao cliente final com a ajuda do profissional.

N.F.

Revista Apólice