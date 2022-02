O período de isolamento social causado pela pandemia gerou mudanças nas práticas diárias dos consumidores brasileiros. Com um maior tempo em casa, as pessoas passaram a se preocupar mais com o conforto e a estrutura do lar, além do cotidiano doméstico. Reformas menores e a necessidade por pequenos reparos e ajustes foram se tornando necessários na vista dos brasileiros.

Tendo em mente a importância da proteção e manutenção do lar, a Mapfre passou a disponibilizar, desde o começo de 2022, novos serviços de assistência para seu seguro residencial. Agora, os segurados podem contar com um produto mais completo com serviços que incluem reparo de linha branca, coleta de resíduos para descarte inteligente, limpeza de ralos, substituição de torneiras, reparo de portões automáticos, substituição de lâmpadas e reatores, avaliação elétrica e hidráulica, lubrificação de fechaduras e dobradiças, cobertura provisória de telhados, dedetização e help desk. Além dos encargos que já faziam parte da versão anterior do produto como chaveiro, hidráulico, eletricista, vidraceiro e indicação de profissionais para outros serviços.

“O lar sempre desempenhou um papel fundamental para a sociedade e a pandemia intensificou ainda mais a importância dos cuidados com a residência. Com esta inclusão de novos serviços de assistência, queremos contribuir ainda mais para o conforto e manutenção do padrão de vida dos nossos clientes e de todas as necessidades de suas casas” diz Ivan Marcos dos Santos, superintendente de Seguros Massificados da Mapfre Brasil.

N.F.

