Assist Card lança promoção para quem quer aproveitar o carnaval

Para garantir que as viagens do feriado de carnaval sejam seguras para todos, a Assist Card está com uma promoção até o dia 28 de fevereiro para quem contratar um seguro viagem.

Os clientes podem aproveitar 25% de descontos na categoria AC 60, com cobertura médica para Covid-19 para viagens de até 30 dias, com pagamento em até 6 vezes sem juros.

A promoção também inclui a cobertura Covid Extra, com proteção para casos de quarentena no exterior devido a teste positivo para coronavírus.

Mais informações podem ser conferidas no site da empresa.

