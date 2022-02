Alper adquire a corretora de seguros Trade Vale

A Alper Consultoria em Seguros acabou de adquirir a Trade Vale Corretora de Seguros e Transportes. A operação está estimada em R$ 55,4 milhões e será submetida à aprovação da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas (“AGE”)

Essa é a primeira aquisição da empresa no ano. Em 2021, a companhia comprou quatro empresas do setor, entre elas a corretora de resseguros do C6 Bank, e lançou a Alper Re.

“A operação faz parte da estratégia da organização de ser uma companhia consolidadora, que sempre busca novas oportunidades para trazer conhecimento e expertise para a nossa operação”, afirma o CEO, Marcos Couto.

Localizada em São Paulo, a Trade Vale, que foi fundada há 26 anos por Daniel Andrade e hoje é comandada pelo Fernando Takezawa, é especializada no ramo de transportes e oferece expertise em soluções, trazendo mais tecnologia e recursos para a unidade Alper Cargo. “Com essa expertise vamos fortalecer nossa presença neste segmento e consolidar o crescimento expressivo da Alper Cargo, nossa unidade de Transportes, mantendo o alto padrão de atendimento aos nossos clientes”, explica Couto.

“Chegou a hora de nos juntarmos a um grande grupo empresarial, a Alper, que, além de forte no segmento de transportes e logística, tem uma enorme representatividade no segmento de benefícios, seguros empresariais e riscos diversos. Estamos muito felizes e motivados com essa parceria”, afirma Takezawa.

Com a aquisição, Takezawa atuará como diretor de Produção, responsável pelo desenvolvimento de novos negócios e manutenção da carteira de clientes adquirida, com o objetivo de alcançar novos patamares de crescimento, além do reforço no time com a junção das equipes.

N.F.

Revista Apólice