Allianz aposta em tecnologia e reconhecimento dos parceiros para 2022

EXCLUSIVO – Na tarde de ontem, 22 de fevereiro, a Allianz Seguros realizou seu evento anual para apresentar as novidades para 2022 aos corretores e parceiros da companhia. A transmissão ao vivo contou com a participação de Eduard Folch, presidente da empresa; Karine Barros, diretora executiva Comercial; David Beatham, diretor executivo de Automóvel, Massificados e Vida; e Renato Roperto, diretor executivo de Sinistros.

O principal objetivo da seguradora foi apresentar ideias para melhorar seus negócios em conjunto com seus parceiros. Folch comentou um pouco sobre as conquistas da organização em 2021. “Ano passado foi excelente para o Grupo, no qual registramos o maior resultado operacional da história da empresa. Também terminamos a integração das operações da SulAmérica e incorporamos alguns produtos diferentes na carteira. Nosso foco é sempre oferecer o melhor serviço para o consumidor, e tenho certeza que 2022 será um ano incrível”, disse.

Karine, que assumiu o cargo de diretora executiva Comercial em janeiro desse ano, afirmou que a empresa está investindo em ações que reafirmem seu compromisso com os parceiros. “Nosso time está muito empenhado em ouvir os corretores e assessorias para que o principal beneficiado seja o cliente. Estamos investindo em ferramentas que facilitem a experiência de ponta a ponta, pois a inovação está no DNA do grupo.”

Algumas das mudanças na companhia neste ano estão na carteira de Auto e Massificados. Entre as novidades, estão a renovação no produto Frota; o aumento do limite de aceitação em Auto, Frotas e Caminhão para R$ 1 milhão; um aplicativo de telemetria e gameficação que irá conceder descontos no seguro automóvel baseado no comportamento dos motoristas; e um seguro viagem exclusivo para venda através dos corretores. “Todas essas mudanças vêm da nossa crença em facilitar o dia a dia do cliente. Queremos ser a principal seguradora dos corretores, mas para isso precisamos investir em um portfólio diferenciado”, disse Beatham.

Um dos objetivos da seguradora para 2022 é investir em um pós-venda mais humanizado, oferecendo mais praticidade para os corretores e segurados. Segundo Roperto, a pandemia transformou totalmente a relação entre empresa e consumidor, tornando-se fundamental investir em estratégias que estejam conectadas com as necessidades e realidade dos clientes. “O que o consumidor quer é conveniência e ter seu problema resolvido o mais rápido possível. Trabalhamos o digital em todas as áreas da Allianz, mas não podemos esquecer da humanização para ter um atendimento diferenciado”.

Entre as novidades previstas para os próximos meses, a seguradora ainda lançará produtos totalmente digitais na carteira de Saúde, com aplicativo exclusivo. Treinamentos, incentivos as vendas e melhoria no relacionamento comercial também fazem parte da estratégia do Grupo para continuar expandindo sua atuação.

Campanha de incentivo

Neste ano, a Alliadoz irá reconhecer 300 parceiros, 150 a cada semestre, com R$ 2.500 em vale compras e levará os 50 melhores do ranking nacional para a Espanha. A ação será valida de janeiro a dezembro e todos os corretores com cadastro ativo na Allianz podem participar.

Os parceiros podem pontuar em várias linhas de produtos. É possível consultar a pontuação de cada seguro no regulamento da campanha.

Nicole Fraga

Revista Apólice