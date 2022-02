Alfa Seguros e Onbank firmam parceria para distribuir produtos financeiros

Compartilhar no

Compartilhar no

Com o objetivo de ampliar o acesso da população de baixa renda aos serviços financeiros, a Alfa Seguros acabou de firmar uma parceria com a Onbank, fintech fundada na Bahia, para viabilizar a oferta de seguros de forma rápida, prática e online em todo o Brasil.

Segundo Renata Sampaio, superintendente Comercial da Alfa, neste primeiro momento, a parceria pretende oferecer aos clientes da plataforma o seguro de acidentes pessoais, uma proteção de baixo custo que resguarda os segurados em uma série de situações que podem ocorrer no dia a dia. A previsão das duas empresas é de que, somente no primeiro semestre de 2022, sejam emitidas mais de 100 mil apólices.

Renata explica que a intenção do projeto é ampliar e facilitar o acesso dos usuários da Onbank oferecendo soluções em seguros que estão ao alcance de um clique.

Já Eduardo Silva, diretor-executivo da Onbank, ressalta que existem hoje, no Brasil, mais de 30 milhões de pessoas vivendo à margem dos serviços financeiros de excelência e enfrentando inúmeros transtornos em seu cotidiano para efetuar transações bancárias básicas.

“Por isso, o nosso objetivo foi levar a essas pessoas uma forma de acessar o sistema financeiro através de uma conta digital, e todos os benefícios que isso traz, de forma segura e descomplicada. Assim, a parceria com a Alfa foi o casamento perfeito, pois está em linha exatamente com o nosso posicionamento de mercado, que é o de dar acesso às pessoas de baixa renda a serviços financeiros essenciais”, explica Silva.

O diretor da Onbank pontua, ainda, que a fintech conta hoje com uma série de benefícios diferenciados, pensados exatamente para atender às necessidades do seu público. O executivo cita como exemplo o desconto que os clientes podem ter ao realizar a compra de um botijão de gás com o cartão da instituição; e futuramente, a opção de, sempre que indicar um novo usuário, receber uma porcentagem sobre produtos contratados por ele dentro da plataforma.

“Atualmente, é muito comum que uma única pessoa seja a provedora financeira da família. Por esse motivo, quando firmamos essa parceria com a Onbank, decidimos oferecer primeiramente a proteção para acidentes pessoais, pois se trata de uma apólice com valor acessível que pode trazer um fôlego financeiro importante para os beneficiários diante de eventualidades do cotidiano”, complementa Renata.

A executiva pontua, ainda, que essa parceria iniciada com a Onbank se soma a uma série de ações inovadoras que vêm sendo implementadas pela instituição com o objetivo de contribuir com o aperfeiçoamento do mercado financeiro.

“Na Alfa, o uso da inovação para levar soluções aos clientes é uma estratégia que permeia todos os segmentos onde atuamos. Hoje, possuímos inclusive um hub de inovação aberta, denominado Alfa Collab, que conta com a participação de 17 startups de diferentes áreas, inclusive de seguros, e tem como foco a realização de negócios com startups capazes de apoiar os desafios da transformação digital e interessadas na experiência empresarial e no acesso ao mercado proporcionado pelas empresas que compõem o Conglomerado Alfa”, finaliza.

N.F.

Revista Apólice