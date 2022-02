AIG anuncia nova líder para a América Latina

Compartilhar no

A AIG traz Claudia Valencia como a nova líder regional de Engajamento com Clientes e Corretores para a América Latina. A executiva irá atuar ao lado da liderança regional da seguradora e será responsável por conduzir os planos de crescimento com os parceiros de corretagem e comandar as estratégias de clientes em toda a região.

Com mais de 25 anos de experiência no setor de seguros, Claudia atuou em diferentes cargos de produto e liderança em diversas operações internacionais. Na nova função, ela retorna à companhia, onde já trabalhou por mais de 11 anos. A executiva ocupou responsabilidades regionais e nacionais da América Latina em seguros comerciais e pessoais, tanto na AIG quanto em outras corporações. A função mais recente dela foi Diretora de Produtos de Crime e Chefe de Programas Internacionais para Linhas Financeiras na Zurich North America. Claudia possui MBA pelo Instituto de Empresas de Madrid e graduação em Administração pela Universidad de Los Andes, na Colômbia.

A escolha de Claudia Valencia para esta nova função, somada à sua experiência e capacidade profissional, fortalece a presença feminina em cargos de liderança da empresa na América Latina. A seguradora tem a promoção da diversidade como um de seus pilares globais para um crescimento sustentável da sociedade e da companhia.

N.F.

Revista Apólice