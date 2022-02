Affix supera os desafios da pandemia e cresce 17% em 2021

A Affix Administradora de Benefícios comemorou o aumento de vendas de planos de saúde coletivos (adições brutas) de 17% e o crescimento do número de beneficiários (adições líquidas) acima de 5%, em 2021. Apesar do agravamento da pandemia no início do ano passado, a administradora superou todos os desafios obtendo o maior número de vendas desde a fundação da empresa, em 2013.

O ano de 2021 exigiu criatividade e resiliência para enfrentar um cenário pandêmico pior que o do ano anterior. O trabalho em home office foi realizado por mais um ano com sucesso. A diretoria, gerência e CEO da empresa estiveram atentos para apoiar todas as pessoas que se relacionam com a administradora: colaboradores, parceiros, corretores, beneficiários e fornecedores.

O sócio-fundador e CEO da Affix, Pedro Rezende, destaca a eficiência e empenho dos colaboradores como fundamentais para o crescimento da empresa. “Nossa equipe é a melhor, trabalha com entusiasmo, e esse é o nosso diferencial. Mantemos profissionais competentes e motivados a prestar atendimento de excelência aos nossos beneficiários e ajudar as operadoras parceiras e canal de vendas a continuar crescendo”, afirma.

Nesse ano em que o país e o mundo continuaram em estado de alerta com a evolução da pandemia, a empresa deu todo o suporte para os colaboradores trabalharem de casa, ofereceu treinamentos e manteve a sinergia entre as áreas e equipes. Os investimentos contínuos em tecnologia permitiram também transformações no modo de trabalho, com a contratação de pessoas em diversas localidades.

Para apoiar ainda mais os colaboradores, a empresa desenvolveu um plano de Comunicação Interna: um programa de home office com informações sobre cuidados e prevenção sobre a pandemia; encontros online como Café com o CEO; workshop de liderança; treinamentos de atendimento; programa de apoio psicológico e autoconhecimento; eventos de relacionamento e datas comemorativas. Ações importantes para auxiliar a manter a saúde mental e emocional da equipe e fazer do trabalho à distância uma experiência de sucesso.

A estratégia expansionista incluiu novas parcerias e ampliação dos benefícios com operadoras em todo o país; premiações e remuneração diária aos corretores; novas tecnologias de atendimento e facilidades de pagamento para os beneficiários.

A consolidação desse crescimento teve como destaque a chegada da Affix no Rio Grande do Sul, em parceira com a Doctor Clin, e a ampliação da oferta de planos coletivos à população do Maranhão, com a Humana. A administradora também ampliou os serviços com a Hapvida, levando sua estrutura para Goiás. Relevante também foram as parcerias com a Vera Cruz, no estado de São Paulo, e com a Smile, na Paraíba, Sergipe e Alagoas. Até dezembro, a empresa registrou 8 novas operadoras em seu portfólio, somando 39 empresas parceiras para a oferta de planos coletivos por adesão e empresariais.

“Enfrentamos tempos desafiadores com algum sacrifício, mas, principalmente, com responsabilidade, dedicação e êxito. Ampliamos nossa estrutura tecnológica para estar ainda mais próximos dos parceiros e ajudá-los a crescer. Investimos em treinamento e apoio aos colaboradores e no suporte online para corretores e beneficiários. Estamos confiantes que vamos crescer também em 2022”, declara Rezende.

N.F.

Revista Apólice