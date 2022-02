22º Congresso: Icatu é uma das patrocinadoras do evento

22º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros – A Icatu irá participar do 22º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros, promovido pela Fenacor em parceria com o Sincor-SP, que acontece entre os dias 3 e 5 de março, no Royal Palm Hall, em Campinas (SP). O CEO da companhia, Luciano Snel, está confirmado no painel “Benefícios: Vida e Previdência”, no dia 4 de março, às 15h25, ao lado de outros representantes do mercado segurador. A seguradora é uma das patrocinadoras oficiais do evento.

O painel abordará os benefícios da previdência e do seguro de vida para o consumidor, colocando em evidência como esses produtos atuam na proteção e no planejamento financeiro das famílias brasileiras. “Produtos como seguro de vida e previdência privada ganharam destaque nos últimos anos, diante da conscientização da população sobre a importância do poupar e investir. Os corretores que estiverem alinhados a esse discurso e preparados para auxiliar os clientes de forma cada vez mais consultiva e personalizada, certamente terão boas oportunidades pela frente”, afirma Snel. A seguradora, inclusive, constatou em pesquisa realizada internamente que 66% de seus corretores parceiros tiveram maior venda de produtos de vida nos últimos 12 meses junto à companhia, sendo 41% de seguro de vida individual.

O 22º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros terá, ao total, dez grandes painéis sobre os assuntos mais relevantes de interesse direto dos corretores de seguros. A Icatu também marca presença no evento com um stand, onde seu time comercial estará à disposição durante todo o congresso para receber os corretores e apresentar os produtos e serviços da seguradora, além de compartilhar informações sobre as campanhas de venda da companhia.

N.F.

