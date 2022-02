22º Congresso: Guru Seguros é um dos destaques do evento

22º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros – A Guru de Seguros, aplicação em Alexa que explora recursos de Inteligência Artificial da Amazon, terá lugar de destaque no 22º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros, de 3 a 5 de março, em Campinas (SP). Desenvolvido pela Sistran Informática, em parceria de conteúdo com a ENS (Escola de Negócios e Seguros), o novo produto será uma das atrações do evento. Os visitantes poderão explorar as funcionalidades e o potencial da Guru no estande da instituição na Exposeg (feira de negócios que acontece simultaneamente ao congresso).

Os corretores de seguros terão a oportunidade de conhecer a tecnologia de ponta da Sistran, que implantou conversação natural via Alexa da Amazon, com conteúdo provido pela Escola. No evento, será possível ter uma pequena amostra do potencial da Guru, que traz conhecimento em seguros (produtos, coberturas, normas etc) através de três funcionalidades iniciais: Perguntas e Respostas, Quiz (com níveis de dificuldade progressiva) e Curiosidades / Dicas do dia.

No futuro próximo, a assistente conversacional integrada aos legados das seguradoras vai auxiliar o corretor a monitorar o status das suas propostas, no controle de comissionamento a receber, renovação de apólices, além de possibilidades de abertura e acompanhamento de sinistros e outras funcionalidades operacionais.

Além de ser uma assistente que ajuda na produtividade do dia a dia, a Guru também contribui para disseminar a educação em seguros, apoiando a atuação dos corretores de modo a aprimorar a qualificação de suas abordagens, em múltiplos ramos. A evolução do produto prevê o progressivo desenvolvimento de conteúdo, cobrindo ao final a maioria das questões que podem aparecer na relação de um cliente com as corretoras e companhias de seguros. Dessa forma, será possível agilizar a explicação e, consequentemente, a contratação de garantias bastante específicas ou de ofertas complexas que envolvem produtos/coberturas combinadas.

As equipes da Sistran e da ENS estarão no estande aguardando a visita dos corretores. A cada dia haverá uma nova Curiosidade no ar, incluindo sugestão de perguntas ao final, para incentivar o usuário a levar uma questão à Guru de Seguros. Assim, os corretores poderão ampliar seus conhecimentos e o alcance de seu trabalho, gerando maiores e melhores negócios. O uso é 100% gratuito: basta ter uma conta (também sem custo) na Amazon, podendo acessar a solução de mais de 650 dispositivos compatíveis, além de celulares e SmartTVs.

O desenvolvimento dessa aplicação (skill) durou cerca de um ano e meio, envolvendo equipe multifuncional nas áreas de pesquisa, TI, conteúdo e marketing. Segundo Marcio Paes, CEO da Sistran, a previsão é alcançar este ano 10 mil corretores de seguros, com milhares de acessos mensais.

“O Congresso Brasileiro dos Corretores será uma ótima vitrine para essa ferramenta de informação e de conscientização sobre a importância do seguro, bem como de fidelização dos usuários. Queremos contribuir para a disseminação da cultura securitária no País, por meio de um sistema de fácil utilização e grande apelo comercial”, afirma Paes.

O CEO da Sistran ressalta ainda que a Guru de Seguros é o primeiro assistente virtual conversacional para o corretor “high tech”, 100% focado no universo de seguros. Ela permite interações de negócios de qualquer lugar, ou seja, é possível conversar com a solução. A Guru, “turbinada” com recurso de AI, que entende o contexto falado e facilita a troca de informações, dispensando a necessidade de digitação.

Para o diretor geral da ENS, Tarcísio Godoy, ao esclarecer aspectos importantes dos seguros, a ferramenta ajudará, por consequência, a ampliar a cultura securitária em todas as camadas da população. “Uma das missões da instituição é difundir os benefícios do seguro, mostrar o lado social desse valioso instrumento de proteção de vidas e bens. É justamente o que pretendemos com a Guru de Seguros, que nasceu para se tornar uma enciclopédia viva dos seguros, a insurepedia”, destaca.

Godoy afirma ainda que a Guru está na vanguarda da comunicação aplicada à venda de seguros, tema que será debatido em um dos painéis do evento e que terá a participação do executivo da ENS. “O corretor de seguros é o principal interlocutor do setor junto à sociedade, levando produtos ao consumidor e esclarecendo dúvidas. Portanto, pode se tornar um multiplicador da Guru de Seguros. Com o conteúdo que a ENS desenvolveu especialmente para a Alexa, este profissional conta com um parceiro de negócios, pronto para auxiliá-lo a um simples comando de voz”, conclui.

N.F.

Revista Apólice