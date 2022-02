22º Congresso: ENS apresentará novidades durante o evento

Um dos maiores eventos do mercado, o Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros terá a sua 22ª edição realizada entre 3 e 5 de março, no Royal Palm Plaza, em Campinas (SP). A ENS (Escola de Negócios e Seguros) é patrocinadora master e terá presença marcante em diversas frentes.

Os executivos da Instituição participarão dos principais debates, iniciando pelo presidente, Lucas Vergilio, que irá compor a mesa na solenidade de abertura do Congresso, na noite do dia 3. Já o diretor geral da Escola, Tarcísio Godoy, será um dos palestrantes no painel sobre Comunicação, marcado para o dia 4.

No último dia de evento, a diretora de Ensino Técnico, Maria Helena Monteiro, participará de uma das principais novidades do Congresso, que será o painel dedicado às mulheres do mercado de seguros. O encontro reunirá executivas que atuam como líderes de grandes empresas do setor, que irão debater questões como equidade e empoderamento.

A Escola realizará, ainda, no dia 4, café-da-manhã para os jornalistas especializados em seguros. Os porta-vozes apresentarão novidades e falarão sobre iniciativas de destaque da Instituição. A coletiva de imprensa terá início às 8h.

Estande na Exposeg

Seguindo a tradição das edições anteriores, a ENS também estará presente na Exposeg, feira de negócios que acontece simultaneamente ao congresso. No estande, haverá divulgação de cursos, jogo interativo, distribuição de brindes e uma estação de massagem.

No espaço, também estarão disponíveis Alexas com a skill Guru de Seguros, desenvolvida em parceria com a Sistran, para que os congressistas possam interagir e realizar perguntas sobre seguros.

Os executivos e colaboradores da ENS estarão no local para networking e relacionamento com congressistas e alunos, oferecendo esclarecimentos sobre os programas educacionais. Faça uma visita!

Educação: Um Caminho Seguro

Também no Congresso, será lançado o programa “Educação – Um Caminho Seguro”, promovido pela Fenacor em parceria com a ENS. O projeto visa coletar doações de kits escolares, e será seguido da implantação do “Amigo do Seguro”, programa que visa capacitar jovens do ensino médio. Após o curso, caso aprovados, os alunos serão incluídos no Banco de Currículos do Amigo do Seguro, que tem como objetivo possibilitar a conquista de uma vaga de trabalho no mercado de seguros, entre as seguradoras, corretoras e parceiras.

O curso é composto por disciplinas como Conceitos Básicos de Seguros, Língua Portuguesa, Matemática Financeira Básica e Noções de Informática, esta última com a chancela da Microsoft, que disponibilizou o pacote Office para uso dos alunos.

