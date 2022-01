EXCLUSIVO – Proteção indispensável nos dias de hoje, o seguro automóvel é um item fundamental para todo motorista ou aqueles que desejam adquirir um carro. O produto oferece cobertura contra roubo ou furto e a danos causados por incêndio acidental, colisão, queda de objeto sobre o veículo, inundação e outros problemas. Em geral, as seguradoras precificam a apólice de acordo com o perfil do cliente, modelo do carro etc. É preciso aprender onde é possível economizar.

Quando o consumidor está fazendo uma cotação ou renovação do seguro, uma das suas principais dúvidas é: Como eu posso economizar?. Pensando nisso, a Revista Apólice conversou com executivos do setor sobre o assunto. Veja abaixo dicas para ter menos gastos com o seguro:

Fique de olho no modelo do carro

A marca e o modelo do seu veículo influenciam diretamente no preço da seguradora. Isso acontece porque alguns modelos apresentam um maior risco de roubo por serem mais cobiçados. Além disso, carros de luxo, utilitários, antigos ou fora de linha costumam ter um seguro que pode ser até 4x mais caro que os carros fora dessas categorias.

“A dica é ficar de olho em quais modelos são mais visados antes de escolher o seu próximo carro, e saiba que esses fatores influenciam bastante no valor das apólices”, diz Eduardo Grillo, diretor executivo comercial da Suhai Seguradora.

Simule os preços antes de escolher o seu seguro

Cada seguradora trabalha de uma forma ao analisar os riscos, o que acaba influenciando no valor final da apólice. Por isso, é necessário pesquisar e comparar os preços e coberturas oferecidas por cada empresa. Antes de solicitar uma cotação, saiba o que é mais importante para você, assim você pagará por um produto que atenda a sua realidade.

“Muitas pessoas buscam um seguro principalmente para estar protegido no momento de um roubo ou furto, mas acabam pagando mais caro porque aceitam coberturas que não vão usar e, geralmente, encarecem o valor do seguro. Uma boa opção é escolher por seguradoras que oferecem coberturas sem franquias em seus produtos, pois o valor de sua apólice reduz consideravelmente na hora da contração”, afirma Grillo.

Seja sincero ao passar informações à seguradora e mantenha dados atualizados

Muitas pessoas têm preguiça de preencher os formulários passados pelas seguradoras, mas é fundamental que eles sejam respondidos com muita atenção, pois qualquer detalhe pode gerar uma economia na apólice. Também é importante informar tudo corretamente e não esconder nenhum detalhe, pois caso a seguradora encontre algum erro a indenização pode ser negada caso ocorra um sinistro.

“Assim como passar informações precisas, manter seus dados atualizados também evita problemas ao acionar o seu seguro. Sempre que tiver alteração de endereço, telefone de contato, modelo do veículo ou qualquer dado que você já tenha passado anteriormente à seguradora, atualize pelos canais de atendimento. É rápido e evita dores de cabeça”, ressalta Ana Paula Schwenck, head de Marketing da Pier.

Conheça as franquias e carências

Franquia é o valor que você paga à seguradora em caso de sinistro e é importante conhecer esses valores antes da contratação. Às uma mensalidade mais em conta esconde franquias altas em caso de acidente, o que pode acabar gerando mais gastos do que em uma seguradora sem franquias ou com franquias mais baixas.

“Vale à pena também entender sobre carência, que é o prazo para você realmente estar protegido. Se algo te acontecer antes desse tempo expirar, você pode não receber o valor que esperava ao contratar”, diz Ana.

Seja um bom motorista

Não ter multas, envolvimentos em acidentes ou até mesmo registro de sinistros em outra seguradora podem ajudar a dar uma aliviada no bolso. Se esse é seu caso, informe no formulário para que seu seguro automóvel seja ao menos um pouco mais barato.

“Utilize sua classe de bônus, ela se refere à experiência com o seguro pelos anos sem sinistro. Se você já tem uma apólice, não deixe de informar o bônus para renovação”, afirma Marcelo Moura, Diretor de Automóvel e Massificados da HDI.

Esteja atento aos prazos

Para que o cliente possa utilizar a sua classe de bônus, ele precisa realizar a renovação do seguro no período entre 30 dias antes do final do contrato e 30 dias após o final da vigência. No momento de cotação ou renovação, o consumidor precisa informar que já possui classe de bônus e dizer qual é o seu CI, sigla para Código de Identificação vinculado ao bônus.

“O cliente só perde pontos se acionar a cobertura dentro do período vigente ou se ficar com o seguro inativo por muito tempo. A partir de 30 dias sem seguro o segurado já deixa de ganhar a classe de bônus que teria direito por conta da sua última apólice e a partir de 60 dias ele começa a perder classes acumuladas anteriormente. Caso supere 180 dias sem seguro, ele perde todo seu bônus, voltando a ser um cliente com classe 0”, diz Uribe Teófilo, gerente de produto e Design na Youse.

Nicole Fraga

Revista Apólice