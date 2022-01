O Insurtech Innovation Program, programa de inovação aberta do IRB Brasil RE, MAG Seguros e PUC-Rio, lança sua quinta edição em formato digital, permitindo a participação de alunos de graduação de qualquer parte do país. Os candidatos interessados podem se inscrever até o dia 17/01 no endereço http://insurtech.les.inf.puc- rio.br/.

O programa, que tem a duração de um ano e é coordenado pelo Instituto de Gestão de Riscos da PUC-Rio, oferece 24 vagas. Entre os objetivos, a iniciativa desenvolve alunos de graduação e colaboradores das empresas com conhecimentos e ferramentas técnicas inovadoras, que gerem impacto positivo no mercado de seguros e resseguros a partir de soluções inovadoras. O processo seletivo inclui a análise dos formulários preenchidos e o envio dos materiais, incluindo a realização de vídeos, produção de uma linha do tempo sobre a vida pessoal e acadêmica e um descritivo sobre o candidato. A segunda etapa consiste em entrevistas pessoais.

A divulgação dos resultados está prevista para o fim deste mês, e podem participar estudantes regularmente matriculados em cursos de graduação. O início do programa acontecerá na primeira quinzena de março, com conclusão prevista no primeiro trimestre de 2023. Não há limite de idade, curso ou localidade para a participação. Todas as pessoas selecionadas receberão bolsa de estágio, e os alunos devem ter disponibilidade diária no período da tarde – as atividades do programa serão realizadas de segunda a sexta, das 14h às 18h, inicialmente de forma 100% online.

Ao longo do programa, os alunos serão divididos em equipes multidisciplinares para propor soluções para desafios em diversos temas relacionados ao mercado de seguros e resseguros, além de se desenvolver em conhecimentos de inovação e ferramentas tecnológicas como inteligência artificial, machine learning, internet das coisas e blockchain.

K.L.

Revista Apólice