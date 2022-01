A AXA no Brasil acaba de anunciar que Thisiani Matsumura Martins, atual Country Manager da AXA XL no Brasil, foi convidada pelo Grupo AXA XL a assumir a posição de Global Chief Underwriting Officer for Aerospace (Head Global de Subscrição de Seguros Aeroespaciais, em tradução livre). A executiva segue para o novo desafio tão logo o processo de integração da companhias, anunciado em novembro passado, seja finalizado.

“Agradeço imensamente ao Grupo pelo reconhecimento e às equipes no Brasil por toda colaboração e o empenho em realizar diariamente um trabalho de alta qualidade e de muita proximidade com os corretores, o que tem contribuído para posicionar a AXA XL como um player relevante em Grandes Riscos e Specialities”, afirma Thisiani Matsumura Martins, atual Country Manager da AXA XL no Brasil.

“Desejo a Thisiani muito sucesso no novo desafio e agradeço pela dedicação no processo de integração, que segue em curso. Juntos, os times estão buscando o melhor modelo operacional para suprir as necessidades de corretores e clientes, com soluções para todo tipo de risco empresarial, atendendo desde PMEs de um jeito simples e digital até grandes riscos, com toda a expertise e viés consultivo que o segmento exige”, finaliza Erika Medici, CEO da AXA no Brasil.

K.L.

Revista Apólice