Com 97% de seus colaboradores em todo o Brasil já vacinados com pelo menos uma dose das vacinas contra a Covid-19, desde dezembro passado, a SulAmérica vem retomando suas atividades presenciais em modelo híbrido de trabalho. Neste mês, foi a vez de equipes das filiais de relacionamento com corretores e clientes alocadas em mais 4 estados, totalizando 15 pelo país, incluindo o Distrito Federal, além das sedes em São Paulo (Pinheiros) e Rio de Janeiro (Cidade Nova) – em regimes que variam de meio período a dois dias presenciais.

O retorno aos escritórios faz parte do novo Modelo de Trabalho SulAmérica que prevê quatro ondas de retorno às atividades em todas as instalações da companhia. Agora, em janeiro, a SulAmérica segue para a terceira etapa do projeto.

“Até novembro do ano passado, 44% da companhia já operava com contratos de trabalho adequados ao novo modelo. Com os resultados que tivemos, neste mês, cerca de 58% dos mais de 4,5 mil colaboradores retornarão às atividades nos escritórios. A previsão é de que a quarta etapa do projeto seja concluída até meados de março, com média de 70% das pessoas atuando remotamente, o que inclui os colaboradores em regime de teletrabalho, presencial e trabalho externo. Após a finalização das quatro ondas, teremos ainda outros 3 meses para monitoramento dos resultados e ajustes que forem necessários”, explica Patrícia Coimbra, vice-presidente de Capital Humano, Sustentabilidade e Marketing da SulAmérica.

Escritórios reabertos no novo formato

Neste mês de janeiro, unidades em 4 estados retomam suas atividades presenciais, nas cidades de Goiânia (Goiás), Porto Velho (Rondônia), Manaus (Amazonas) e Cuiabá (Mato Grosso). Elas se somam às filiais prioritárias que já foram reabertas em dezembro em outros 11 estados, nas cidades de São Paulo (capital e interior), Rio de Janeiro (capital), Salvador (Bahia), Fortaleza (Ceará), Brasília (Distrito Federal), Vitória (Espírito Santo), Belo Horizonte (Minas Gerais), Belém (Pará), Curitiba (Paraná), Porto Alegre (Rio Grande do Sul) e Joinville (Santa Catarina).

As filiais em Moema, Tatuapé, Lapa, Osasco, ABC/Santo André, Santos e São José dos Campos em São Paulo, Barra da Tijuca e Niterói no Rio de Janeiro, Uberlândia em Minas Gerais e Blumenau em Santa Catarina também retomaram suas atividades presenciais neste mês. As unidades de Natal (Rio Grande do Norte), São Luís (Maranhão) e Recife (Pernambuco) permanecerão em atendimento 100% remoto, temporariamente.

O processo de reabertura das filiais e sedes da SulAmérica nos 15 estados seguirá o modelo de trabalho híbrido, com revezamento das equipes, em regimes que variam de meio período a dois dias presenciais, de segunda a sexta-feira, em horário comercial. Para a utilização dos espaços, todos deverão seguir os protocolos de segurança sinalizados nos estabelecimentos.

Priorização dos momentos que importam

O novo Modelo de Trabalho da SulAmérica, que vem sendo implementado desde maio de 2021, prioriza as interações presenciais de seus colaboradores, corretores e parceiros para momentos que importam, em espaços compartilhados e colaborativos.

“Os momentos que importam presenciais são aqueles em que a interação física é mais produtiva ou agrega mais valor para os colaboradores e para os negócios, envolvendo criatividade e colaboração, conversas importantes, além de oportunidades de engajamento e descompressão, entre outros. Essas ocasiões serão predefinidas com as lideranças das equipes, permitindo o planejamento e agendamento prévio dos espaços na companhia que agora passam a ser compartilhados. Todos nossos colaboradores receberão um tutorial e orientações para boas práticas de uso do espaço físico, conforme forem aderindo ao novo Modelo SulAmérica de Trabalho”, garante e finaliza a executiva.

Para mais informações sobre a reabertura das sedes e unidades de relacionamento com corretores e clientes, procure o time Comercial da SulAmérica.

K.L.

Revista Apólice