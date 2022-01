Reconhecendo o altíssimo potencial destas regiões, a Seguros Sura já presente no Nordeste, reforça seu campo de atuação com foco em expansão. Hoje, o Nordeste é responsável pelo terceiro maior PIB do Brasil por região, além de concentrar quase 20% das frotas de todo o país. Só o estado da Bahia possui 967.082 empresas, sendo a maioria de comércio e serviços.

A seguradora terá Gestores de Canais nas cidades de Salvador, Recife e Fortaleza. Em Recife, o time conta com o apoio da Gestora de Canais, Andrea Monteiro, e, Alonso Santos como Gestor de Canais em Salvador. Já para coordenar a região Nordeste como um todo, estará à frente o Líder de Canais, Tiago Melo.

A decisão por essas localidades específicas vem do fato de os estados da Bahia, Pernambuco e Ceará representarem 67,5% de todos os corretores ativos do Nordeste. Dentre elas, o destaque da atividade está na Bahia, considerado o sexto estado com maior quantidade de empresas no país.

O foco da ampliação da Sura no Nordeste é desenvolver o varejo da região através de soluções de seguros, já que as maiores atividades econômicas são o comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios, além do varejo de mercadorias em geral, como minimercados, mercearias e armazéns, responsáveis por mais de 400.000 empresas.

Com a expansão, a companhia continua se desenvolvendo em busca de construir ações cada vez mais integradas, conectadas e eficientes, oferecendo inovação e segurança a todas as regiões do país e considerando as particularidades de cada uma delas.

“Temos um grande desafio pela frente e juntos vamos expandir nossa atuação fortalecendo ainda mais nossa presença em toda a região. A Sura pode oferecer serviços e produtos de qualidade que atendam às atuais e novas demandas de mercado na região diversificando ainda mais nossas soluções com os clientes”, comenta Tiago Melo.

N.F.

Revista Apólice