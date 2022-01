Cerca de 30% dos clientes conquistados pela Santander Auto adquiriram apólice de seguro pela primeira vez depois de conhecer os produtos da seguradora. Esse percentual é representado principalmente por motociclistas de veículos de baixa cilindrada e motoristas de aplicativo, além de condutores de carro e caminhões.

Motivados pelas facilidades oferecidas na contratação e na forma de pagamento da apólice, o aumento da procura por cobertura desses dois tipos de perfis significa crescimento positivo para o setor. “Motoboys e motoristas de aplicativo, por exemplo, já representam cerca de 10% de toda nossa carteira de clientes. Pode parecer pouco, mas é um volume relevante considerando que a aceitação deste perfil é baixa no mercado”, destaca Denis Ferro, CEO da insurtech.

O modelo de negócio estruturado pela Santander Auto vai na contramão dos atendimentos burocráticos e dispõe de processos 100% online. O conceito “one-click buy” (compra em apenas um clique) faz com que a jornada do cliente seja simplificada, acessível e requer dele apenas CPF, data de nascimento e telefone do condutor; marca, modelo e ano do veículo; unidade federativa do financiamento e o valor da compra. São mais de 15 mil parceiros, como lojas, concessionárias e credenciados disponíveis para atendimento.

“A empresa nasceu com a proposta de transformar o mercado de seguros automotivos brasileiro, desburocratizar os processos e oferecer o melhor custo-benefício. Quando nos deparamos com esses números de novos clientes com perfis que culturalmente não são muito atingidos pelo setor, temos convicção de que estamos seguindo pelo caminho certo”, avalia Ferro.

Forma de pagamento

Independentemente da forma de pagamento, do perfil do condutor (pessoa física ou jurídica) e do veículo (novo ou usado, carro, moto ou caminhão, a combustão, elétrico ou híbrido), o procedimento para a contratação da cobertura é o mesmo. O cliente tem a possibilidade de pagar à vista ou a prazo, pela instituição de preferência. Outro benefício da Santander Auto é a possibilidade de dividir o valor do seguro, sem acréscimo, pela mesma quantidade de parcelas do financiamento, caso o cliente opte pelo pagamento via Santander Financiamentos.

A seguradora ainda disponibiliza mais uma vantagem, que é o plano plurianual, uma saída para que os clientes não fiquem sujeitos à variação dos preços que naturalmente ocorre no mercado a cada ano de renovação do seguro. O segurado pode escolher o período máximo de 3 anos, para evitar a inflação de preços.

N.F.

Revista Apólice