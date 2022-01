Com o intuito de apoiar o profissional de seguros a aumentar suas carteiras de forma quantitativa, mas principalmente qualitativa, a Rede Lojacorr criou o ‘Guia para Corretoras’, que conta com um conteúdo especializado na experiência da sua rede de corretoras de seguros independentes. O objetivo é que o material auxilie corretores de todos os portes e em qualquer região do Brasil.

Entre os aspectos de relevância e importância para atender as novas demandas e fechar negócios, destacados no material, estão credibilidade, diversidade de produtos/serviços e um time capacitado. Entretanto, pequenos ajustes podem fazer grandes transformações, tais como: organização e medição. Sem medir o que se faz, é impossível saber onde o corretor está acertando ou errando. Esta é a dica do diretor Comercial (CCO) da Rede, Geniomar Pereira.

O gestor afirma que para o corretor desenvolver a carteira precisa focar na base. Ele conta que pesquisas apontam que apenas 23% dos corretores voltam a contatar com os clientes que perderam no ano anterior, e apenas 3% retornam a contatar o segurado que pediu cotação com ele pela primeira vez e não fechou. “Por isso, um CRM apurado é essencial. Isso pode refinar os dados e ajudar o corretor a entender o que está fazendo ele perder negócios. Outra dica é que todo o círculo de convivência do profissional deve saber que ele atua com seguros. Esta é uma forma de estar perto de um possível cliente. Nichos de mercado (associações, concessionárias e clubes) são também um canal de captação de segurados, assim como as redes sociais são uma porta de entrada para a prospecção e captação de leads”, afirma.

O guia traz também uma indicação sobre como a carteira atual de clientes pode ensinar muito sobre o negócio, especialmente os clientes mais fiéis, analisando quais problemas o corretor consegue resolver do cliente, como soluciona essas demandas, quais clientes e produtos são mais rentáveis, qual a taxa de retenção, como vem retendo os clientes, como e o quanto há de indicação, entre outros.

O diretor regional Centro Sudeste da Rede, Antônio Carlos Fois, conta como é importante a prestação de serviços no momento em que o segurado mais precisa. “A diferenciação da atuação de um corretor e das nossas Unidades têm sido o alcance da excelência na prestação de serviços aos clientes como diferencial, superando suas expectativas, muito mais do que preço. Isso garante que um profissional, independente do porte ou da sua categoria e especialidade, cresça e retenha clientes”, diz o diretor.

Esse é o exemplo do Warley Ribeiro, gestor da A10 Corretora de Seguros de Belo Horizonte, especializado em Auto e Residencial. Pertencente a Unidade BH da Lojacorr, gerida pela concessionária Janaína Luz, Ribeiro atua sozinho e possui mais de 700 clientes ativos, e cresce cerca de 30% ao ano. Segundo ele, o seu diferencial está no atendimento. Para Ribeiro, é preciso se colocar no lugar do cliente e oferecer tranquilidade e facilidade. “Há alguns dias, um segurado precisou de reboque durante a madrugada. Fiquei com o cliente até que ele estivesse seguro em sua casa. Acredito que as indicações que venho tendo é justamente porque assim que o cliente me aciona, sabe que pode contar comigo. Percebo que ao estar 100% direcionado ao problema do segurado durante o sinistro, ofereço valor ao meu trabalho. Esta é a forma de ‘encantar’ os clientes”, explica.

O profissional conta ainda que observou um crescimento atípico do ramo Residencial durante a pandemia, devido ao home office. “Explico para os clientes o que está incluído na apólice e quais benefícios ele pode obter com esta proteção. Busco estar em contato com o segurado constantemente e sou bastante transparente inclusive nas oscilações de valores dos prêmios. Isso também gera confiança e credibilidade ao meu trabalho”, acrescenta.

No e-book da Rede Lojacorr, o corretor irá encontrar ainda mais formas e informações para encantar sua carteira. Entre elas, assim como Warley Ribeiro, escutar o cliente faz a diferença e demonstra preocupação. Tratar de seguro, indica atenção, proteção e, sobretudo, cuidado. Uma comunicação baseada nesses princípios vai atrair e fidelizar a carteira de clientes.

