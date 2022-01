Artigo de Marcelo Spínola* – Escolher o melhor plano de saúde vai depender muito do estilo de vida do usuário. Se gosta muito de viajar ou muitas vezes trabalha fora do Estado, o ideal é ter um plano ou seguro saúde que ofereça cobertura nacional. Hoje, com a competitividade do mercado as operadoras de planos de saúde aperfeiçoaram-se para oferecer produtos mais robustos, a custos menores e com maior flexibilidade de uso.

Dessa forma, é preciso conhecer as opções disponíveis para cada perfil de utilização, disponíveis tanto para pessoas físicas como jurídicas. Se você tem um plano regional – restrito a um pequeno grupo de cidades, mas viaja muito, ao precisar de um atendimento fora da área de cobertura você vai depender do Sistema Único de Saúde (SUS). O que muitos não sabem é que para a operadora/seguradora de planos de saúde não é interessante que você seja atendido no SUS, pois o governo envia a conta desse atendimento ao plano de saúde com valores já combinados e bem salgados! Então, sempre que possível utilize a rede credenciada de seu plano.

Ainda no plano regional, mesmo com limitações geográficas, muitas operadoras possuem parceiros em outras redes com as quais é possível obter o atendimento necessário frente a uma urgência ou emergência, por exemplo. Também é comum, caso aconteça uma internação em uma área fora do alcance de atendimento, a operadora mandar um jatinho UTI para buscar o paciente e levá-lo para o hospital credenciado de sua região – que acaba sendo mais barato do que mantê-lo num hospital distante fora da rede credenciada.

A segunda opção é contratar um seguro regional ampliado, que vai dar cobertura para os lugares que você mais costuma ir, ou então, como terceira opção, o plano nacional, em que a rede de abrangência, ou seja, os locais aos quais você pode receber atendimento estarão em todos os estados do Brasil. Você pode ser atendido em consultas e na realização de exames na sua cidade, cidades vizinhas e em outros estados, considerando o que lhe informa o seu plano de saúde nacional. Mas, essa opção de plano dependerá muito de seu estilo de vida. Para uma pessoa que não costuma sair de sua cidade, talvez essa não seja uma opção interessante, uma vez que o valor aumenta conforme o maior alcance do plano.

Portanto, ter um plano de saúde adequado que oferece a tranquilidade de receber o melhor atendimento na hora em que mais se precisa começa pela escolha na contratação e deve se alinhar ao estilo de vida e tamanho da despesa possível. Não se esqueça que negociar com apoio de um corretor certificado porque ele tem a experiência e serenidade que podem fazer a diferença.

*Marcelo Spínola é Bacharel em Administração de Empresas, com pós-graduação em Controladoria, experiência de mais de 20 anos no segmento financeiro e agora especialista em benefícios na corretora FXD Seguros & Benefícios

K.L.

Revista Apólice