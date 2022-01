A Prudential quer investir em startups no Brasil e na América Latina por meio da PruVen Capital, gestora de fundos de investimento criada pela companhia no final de 2020 para promover a inovação e fazer parcerias com empresas de tecnologia. A seguradora tem o objetivo de acelerar projetos inovadores dentro da própria companhia, além de apoiar a consolidação de novos negócios tecnológicos no mercado, especialmente nas áreas de seguros, gestão de ativos, saúde, imobiliário, serviços financeiros e tecnologias corporativas.

A gestora prevê aportes entre US$ 5 milhões e US$ 10 milhões por empresa. A ideia é ter uma participação de até 30% nos negócios. Em outubro de 2021, a PruVen Capital aplicou US$ 5 milhões na Pismo, multinacional brasileira de tecnologia para serviços financeiros, ao lado de outros investidores. Atualmente, a gestora está em negociação com três startups da região.

“Buscamos startups que criem e adicionem valor para a companhia, seus clientes e parceiros, gerando valor financeiro e estratégico; tenham produtos e serviços validados pelos clientes e pelo mercado; tenham grande potencial de crescimento e capacidade de serem empresas líderes ou icônicas em seu segmento”, afirma Erick Kluft, diretor de estratégias e riscos da Prudential Financial no Brasil.

Diante dos recentes casos de sucesso de empreendedorismo digital no Brasil, Ramneek Gupta, sócio-fundador da PruVen Capital, acredita que esse tipo de negócio tende a crescer cada vez mais no país.

“Existem oportunidades em automação e entrega digital de soluções, como declaração de impostos, contabilidade, gerenciamento de benefícios e folha de pagamento, acesso a capital para crescimento, gerenciamento da força de trabalho e cadastro de clientes”, avalia o executivo.

A Prudential Financial é uma das maiores e mais antigas instituições de serviços financeiros do mundo. Opera em 40 países, tem 146 anos de atuação, com aproximadamente US$ 4 trilhões de capital segurado no mundo em seguro de vida e mais de US$ 1,7 trilhão de ativos sob sua gestão.

Em território nacional, a empresa atua há mais de duas décadas, oferecendo soluções personalizadas de seguros de vida individual e em grupo. Atualmente, é a maior seguradora independente no segmento de pessoas, protege mais de 3,1 milhões de vidas e já retornou para sociedade mais de R$ 1,9 bilhão em benefícios pagos.

N.F.

