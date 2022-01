O Programa AceleraD’Or de Mentoria, iniciativa patrocinada pela D’Or Consultoria em prol do desenvolvimento de pequenas e médias corretoras, chega à uma importante etapa do projeto. Após aproximadamente três meses desde a abertura das inscrições, foram divulgados os nomes das dez empresas escolhidas.

O resultado da seleção contemplou cinco regiões do Brasil, conforme a cidade de origem das empresas. Em São Paulo (SP): Agregga Corretora, Eleve Corretora (Equilíbrio), Montana Corretora e Moplan Corretora, e em São Bernardo do Campo (SP), Sevisa Corretora. De Salvador (BA), a Companha de Seguro Corretora e a Safre Corretora, e o Rio de Janeiro (RJ) também marca presença na lista com a Marra Corretora de Seguros. Para fechar a lista das escolhidas, há a Primecor Corretora de Seguros, de Curitiba (PR) e a Protezi Corretora de Seguros, de João Pessoa (PB).

Ao todo, foram 130 corretoras inscritas, de diversas regiões do país e a mentoria começa em 17 de janeiro. As selecionadas terão, por três meses, o acompanhamento de especialistas com atuação no setor que prestarão auxílio para o crescimento do negócio, em networking, exposição e visibilidade das corretoras mentoradas, sem nenhum custo.

Bruno Iannuzzi, CEO da D’Or Consultoria e um dos mentores do programa explica que o setor de seguros exige cada vez mais a qualificação de seus profissionais e o objetivo desta mentoria é promover o compartilhamento de conhecimento e experiências, abordando as principais práticas e desafios de gestão. “As corretoras escolhidas terão o apoio de um time especializado, com o intuito de alcançarem resultados expressivos em curto prazo e, inclusive, de potencializarem suas carteiras de clientes”, diz.

A mentoria neste primeiro momento será on-line, contudo, futuramente, há a possibilidade de usufruir dos escritórios da D’Or Consultoria em sete capitais do Brasil e, assim, vivenciarem de perto as oportunidades de negócio com o time de mentores.

