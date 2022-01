A Porto Seguro Cartões lançou uma promoção que exclui a mensalidade da Tag Porto Seguro ConectCar, serviço que facilita e agiliza o pagamento de pedágios e estacionamentos. A campanha é válida para todos os clientes que possuem Cartão de Crédito Porto Seguro, sejam eles novos ou antigos. Quem tiver contratado o serviço anteriormente direto com a ConectCar e for cliente do Cartão Porto Seguro pode solicitar a migração de plano para obter a isenção. Somente os clientes dos Cartões Porto Seguro possuem a vantagem de ter o valor debitado direto na fatura do cartão, não exigindo a compra periódica de créditos.

Para Roger Garcia, superintendente da Porto Seguro Financeira, a companhia segue buscando formas de facilitar a vida dos clientes. “Estamos sempre estudando possibilidades de oferecer cada vez mais vantagens e benefícios para os consumidores. Essa oferta com a Tag Porto Seguro ConectCar é uma demonstração de que desenvolvemos soluções para auxiliar nosso cliente em todos os momentos da vida”, acrescenta.

Outra novidade é a possibilidade de utilizar o pagamento automático em estacionamentos de cobrança manual. Para isso, basta informar ao caixa que possui a tag e o valor será debitado na fatura do Cartão. Em estacionamentos com cancela automática, a cobrança segue sendo realizada automaticamente, sem necessidade de nenhuma ação.

“A contratação é rápida e prática. Basta acessar o app Porto Seguro no smartphone, seja ele Android ou IOS, e solicitar sua tag. A taxa de entrega pode ser revertida em cashback se o cliente utilizar o serviço nos primeiros 90 dias após recebê-la e cada cliente pode ter até duas tags em seu CPF. Basta instalá-la e aproveitar as vantagens que ela traz para o dia a dia”, explica Roger.

Além da isenção de mensalidade na Tag Porto Seguro ConectCar, o Cartão de Crédito da Porto Seguro traz uma série de outras vantagens para os clientes, como: um ano de isenção da anuidade do cartão, resgate de pontos por prêmios e milhas aéreas, desconto em mais de 200 lojas parceiras no PortoPlus, o Programa Relacionamento da Porto Seguro, e descontos nos produtos da empresa. Outro benefício é o desconto de até R$ 0,15 por litro de combustível em abastecimento nos postos Shell que possuem a tecnologia Shell Box.

K.L.

Revista Apólice