Prêmio Melhores do Seguro 2021 – A Adminseg Corretora, assim como todas as empresas de seguros, foi obrigada a migrar toda a sua operação para o meio digital devido às restrições geradas pela pandemia da Covid-19. Todos os seus colaboradores passaram a atuar no modelo homeoffice. A corretora de seguros percebendo a retração no mercado patrimonial e crescimento na área de benefícios, in- vestiu em capacitação e treinamento dos consultores remotamente, focando principalmente os seguros de vida e planos de saúde.

Diante do novo modelo imposto pela pandemia, foram criados controles de ponto digital e as reuniões administrativas passaram a ser realiza- das de forma online. Foi preciso conscientizar os consumidores sobre novos modelos de documentos com assinaturas digitais, aceleração de processos de relacionamento digitais, vistorias de automóveis por smartphones, declaração de saúde online, videoconferência, treinamentos online, auto- mação de sistemas para avaliação de desempenho, confirmações automáticas entre a corretora e os clientes. O homeoffice tornou a empresa mais eficiente e capaz de potencializar o atendimento e enxergar que estão no caminho certo e à frente de muitos que ainda não adotaram medidas de automação.

Com a adoção de softwares de automação, sistemas de controle financeiro compartilhados entre setores de vendas e administrativos – com atribuições compartilhadas e restrições administrativas e auditoria de sistemas, a Adminseg conseguiu crescer em número de clientes e faturamento, com destaque para a área de benefícios, trazendo um novo olhar institucional para o potencial de outros mercados e as demandas ampliadas pelos consumidores.

