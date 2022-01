Prêmio Melhores do Seguro – A Ativa Brasil Perícias e Avaliações atende regulações de sinistros de ramos elementares a nível Brasil, em eventos como vendavais, granizo, ciclone, tornado etc. A complexidade existe e é desafiadora, por conta das distâncias de deslocamento em algumas regiões, o tempo demandado, dificuldade de acesso aos locais em que a vistoria deve ser imediata (rompimento de rodovias, queda de barreiras/obstrução de passagens, alagamentos etc), onde os segurados precisam ser atendidos e resolver seu sinistro o mais breve possível.

Atentos a esse problema presente no mercado segurador, em um país com a dimensão do Brasil, em 2019 a empresa transformou a dificuldade em oportunidade de avanço, projetando uma forma simples de operar para vencer as situações citadas, reduzir esforços, ser mais ágil, segura, com qualidade de serviço e satisfação dos envolvidos.

A Ativa Brasil criou soluções digitais remotas para regulação de sinistros, chegando rapidamente a qualquer lugar do país. Para tanto, é necessário por parte do segurado apenas um “smartphone” com internet. A empresa fez algo simples, interativo, de fácil preenchimento/interpretação, com informações mínimas necessárias do sinistro. A parceria é com a startup Cosmos System, com a qual somaram esforços e construíram um sistema WEB e dois modelos de soluções remotas. Lançados em março de 2020:

– ClickREG: Definido como um autoatendimento, a empresa contata o segurado, orienta, envia o link e o próprio segurado acessa, preenche as informações e finaliza através de integração ao sistema WEB. Os técnicos conferem as informações, validam e em workflow/integração alimentam o sistema da seguradora. Assim, todos ficam a par do andamento do sinistro. Caso o segurado durante o preenchimento tenha alguma dúvida, o suporte técnico auxilia. É o segurado participando ativamente da solução do seu próprio sinistro.

– TeleREG: Trata-se de uma televistoria, neste o técnico regulador realiza a vistoria remota pela câmera do celular do segurado, confere endereço através da geolocalização, direciona o segurado a apresentar os danos ocorridos, com permissão registra as imagens dos danos e itens danificados/reclamados no sinistro. Confirmadas/validadas tais informações, retorna para o sistema WEB, são conferidas e em workflow/integração alimenta o sistema da seguradora, deixando todos a par do andamento do sinistro.

O início deste trabalho foi feito com o antigo sistema de gestão de sinistros servindo como base, aliado a estudos sobre as necessidades atuais dos clientes e do mercado. Contaram ainda com a expertise da equipe técnica e operacional, contribuindo com ideias para construção. O investimento foi financeiro em mão de obra para desenvolvimento, reuniões/debates, revisão de fluxos, construção de questionário de satisfação, testes/pilotos.

Os ganhos foram além da expectativa, vencendo as dificuldades expostas anteriormente e outras. Dois exemplos são: O ciclone bomba ocorrido em 30/06/2020 (devastou SC, RS e PR) e a pandemia de Covid-19. Sem estas ferramentas, as dificuldades seriam enormes. Em levantamento, 2021 quantifica 2.865 processos atendidos remotamente, com nível de satisfação após a vistoria de 4,8 (nota de 0 a 5). A contribuição com o meio ambiente foi enorme, considerando distâncias médias para atendimento deste montante de sinistros, os técnicos deixaram de percorrer em torno de 860.000 quilômetros, de consumir cerca de 86.000 litros de combustível, de lançar na natureza 314.760 kg de CO2 e mantiveram a qualidade de atendimento junto aos segurados.