Prêmio Melhores do Seguro – A maioria das seguradoras do mercado oferece campanhas de vendas para impulsionar a comercialização de alguns produtos específicos. De olho nesta oportunidade, a Barra Bella Corretora de Seguros desenvolveu uma metodologia para atuar nestes períodos, com análise e ações dirigidas.

A solução foi o desenvolvimento de um método para ser replicado para todo o time de vendas, de forma a ter uma atuação homogênea, com metas internas e reconhecimento financeiro para os distribuidores, com pagamentos mensais e reversão do prêmio em quantias em dinheiro.

Nos últimos anos, a Barra Bella venceu as principais campanhas das maiores seguradoras. Em 2020, pela Allianz Seguros, será o único representante do Rio de Janeiro e Espírito Santo, sendo premiado com uma viagem para Dubai. Em março de 2021, venceu a campanha nacional para Trancoso pela Allianz/ Sulamérica.

Foram cinco anos consecutivos ganhando as campanhas das seguradoras.

A Barra Bella desenvolveu uma estratégia juntamente com o time de colaboradores, de forma a conseguir, com um plano de ação elaborado e uma estratégia, desenvolver o cross selling de produtos para o mesmo cliente. Com uma ação conjunta, temos resultados surpreendentes e somos coroados com essas viagens.

O primeiro passo é conhecer a real situação da sua corretora, localizando os pontos de crescimento. É necessário adicionar um plano de ação e traçar metas de onde você quer chegar.

Seis pessoas fazem parte desta equipe vencedora, que passou a olhar os produtos das seguradoras de forma mais abrangente, focando na venda cruzada das soluções. Assim, além do seguro de automóvel, passaram a ser oferecidos, de acordo com o perfil de cada cliente, produtos de residencial, vida individual e empresarial e responsabilidade civil.

Com 18 anos de atuação no mercado, a Barra Bella acompanha os resultados deste processo: em 2020 a empresa aumentou em 11,24% o seu faturamento, comparado com 2019. Para 2021, os números devem ser ainda melhores, alcançando um crescimento estimado de 18%, em relação a 2020.

Agradeço a Deus, minha família, minha esposa Renata que sempre está ao meu lado, ao time Barra Bella Seguros e nossos segurados que são nossos maiores patrimônios confiando e acreditando em nossa empresa.