Prêmio Melhores do Seguro 2021 – Estabelecer um relacionamento assertivo e cada vez mais próximo aos clientes é um dos principais objetivos da Bradesco Seguros. No cenário pandêmico, a necessidade de garantir segurança aumentou.

Em 2020, segundo dados da FenaPrevi (Federação Nacional de Previdência Privada e Vida), as vendas individuais de seguro de vida foram 26,2% maiores que no ano anterior. E no primeiro trimestre de 2021 já se observava um crescimento ainda maior: 28,8% na comparação com o mesmo período de 2020. Com o fácil acesso à informação hoje, as pessoas buscam mais dados sobre benefícios e vantagens na hora de contratar seguros. Este foi um ponto levado em consideração na hora de distribuir de forma abrangente a campanha.

Acreditamos que devemos sempre promover de forma clara e assertiva o portfólio diverso e único da Bradesco Seguros. Logo, precisávamos encontrar formas diferentes de disseminar as mensagens da marca.

Com o pano de fundo do Dia do Seguro, comemorado em 14 de maio, criamos uma ampla campanha para a 3ª edição do evento Quinzena do Seguro. Assim, foram criadas ofertas e ações online especiais para Corretores e Clientes da Bradesco Seguros, com participação especial da cantora Sandy, que trouxe personalidade e carisma ao interpretar um jingle institucional exclusivo para a campanha.

Deste Jingle, desenvolvemos um vídeo de making of, que ajudou com que a ação chegasse a mais de 900 milhões de impactos e mais de 3 milhões de cliques em conteúdos Bradesco Seguros relacionados à campanha.

Para dar suporte a nossa força de vendas ao longo da campanha também foram produzidos para o consumidor final mais de 30 vídeos, que explicam as vantagens das ofertas em todos os segmentos de Seguro, além de Previdência Privada e Capitalização.

A campanha foi divulgada de uma forma expansiva e contou com uma série de formatos e plataformas para impulsionar as comunicações. Um dos dois públicos prioritários nesta campanha foram os Corretores em todo o país. Nos comunicarmos de maneira efetiva com esses mais de 30 mil profissionais foi fundamental para reconhecê-los e valorizá-los, considerando sua importância para o desenvolvimento do nosso negócio.

Junto à força de vendas, aconteceram: live de apresentação das ofertas com as lideranças, recados exclusivos da Sandy em vídeo para Gerentes e Corretores, disparo de e-mails marketing, SMS, comunicações por WhatsApp e produção de wallpaper e de screensavers personalizados.

Em maio, a categoria de seguros teve um crescimento de interesse de 17,1% em relação ao ano anterior, atingindo seu pico histórico dos últimos anos e apontando alta acumulada. A Bradesco Seguros manteve-se estável no share de interesse das buscas, alcançando o maior patamar dos últimos meses. Ao todo, a campanha trouxe:

– 997.1 milhões de impactos;

– 3 milhões de cliques nas peças de redes sociais e digitais que levavam à landing page da Quinzena do Seguro;

– 3.4 milhões de engajamentos;

– 259.5 milhões de views, com 43 milhões de complete views dos vídeos da campanha;

– 152 mil visitas ao site da campanha;

– 5.955 leads gerados.

Já para falar com as novas gerações, é preciso estar onde essas pessoas estão e se comunicar de um jeito que seja natural ao ambiente dos jovens. Para criar um canal de troca com esta audiência, em janeiro de 2021 a Bradesco Seguros estreou o seu perfil no TikTok, a rede social preferida da geração Z (pessoas nascidas entre 1995 e 2010).

Segundo uma pesquisa da IBM, 75% da Geração Z elegeu o smartphone como o dispositivo que mais usam e, de acordo com a Responde Media, 71% dos jovens de 13 a 17 anos dedicam mais de três horas por dia para assistir vídeos online em seus devices. Logo, falar sobre proteção e seguros para esta audiência e em uma das plataformas sociais que mais crescem no Brasil era uma oportunidade imperdível de, mais uma vez, reforçar o pioneirismo da Bradesco Seguros no segmento.

Para conseguir aproximar a Bradesco Seguros de um público mais jovem, entendemos que não seria suficiente replicar conteúdos de outras redes no TikTok, mas necessário criar uma estratégia personalizada para a plataforma. Elencamos alguns dos nossos assuntos principais e, junto com produtores de conteúdo já populares no canal, chegamos a um formato de conteúdo informativo, leve e divertido.

Elencamos alguns dos nossos assuntos principais e, junto com produtores de conteúdo já populares com o formato característico do canal, chegamos a um formato de conteúdo informativo, mas, ao mesmo tempo, leve e divertido, já que dados da Opinion Box mostram que 70% do público do TikTok prefere assistir a conteúdos ligados ao humor e à descontração. A Equipe de Marketing e a agência de social trabalharam cerca de dois meses para adaptar algumas ideias iniciais de entrada na plataforma de modo que os conteúdos fossem relevantes para o público do canal.

A grade foi pensada para trazer uma comunicação de forma leve e objetiva, simplificando assuntos que muitas vezes eram focos de dúvidas dos clientes.

Conseguimos trazer explicações, situações e informações do universo dos seguros na plataforma, aproximando o jovem do tema e posicionando a Bradesco Seguros como uma companhia que está junto de quem está começando a fase adulta agora e já deve começar a pensar (e a planejar) sua proteção para o futuro. O trabalho é, também, uma construção de marca e de narrativa para que os jovens de hoje possam considerar contar com a Seguradora em sua jornada de desenvolvimento pessoal, familiar e profissional, tornando o projeto inovador no segmento.

O principal resultado é termos garantido, mais uma vez, o ineditismo da marca: líder em seu segmento de atuação e, também, na implementação das estratégias mais criativas de comunicação e marketing. No período de nove meses de atuação no TikTok, chegamos a uma base de seguidores de 23.900 pessoas, com total de visualizações em 69.748.041 e mais de 174.600 curtidas nos conteúdos produzidos. O crescimento orgânico dos quatro primeiros meses foi de 56%, com média de 14% por mês, de janeiro a abril. Com os investimentos em mídia na Quinzena do Seguro, o aumento da base de seguidores foi de 44%, cerca de 10.600 pessoas.