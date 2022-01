Prêmio Melhores do Seguro – A pandemia acelerou processos de digitalização e mudanças de comportamento na vida privada e no ambiente de negócios. Com a AXA no Brasil não foi diferente. A companhia já vem intensificando a transformação digital do negócio há alguns anos e uma das premissas norteadoras desse movimento é dar mais autonomia para o corretor na ponta e mais agilidade na tomada de decisões, o que vem sendo proporcionado por meio da implantação e melhorias de plataformas digitais e automatização de workflow de processos. Isso aconteceu também no seguro transporte.

Nesse contexto, a companhia implantou a plataforma online para cotação e emissão de Seguros Transportes em novembro de 2020 e, após, dois meses de divulgação, revisão e melhorias, em janeiro o projeto decolou e é um dos grandes cases da casa no ano de 2021.

Através da plataforma, os corretores podem cotar e contratar online os seguros de transportes RCTR-C (Responsabilidade Civil do Transportador de Carga) e RCF-DC (Responsabilidade Civil Facultativa – Desvio de Carga).

Na ferramenta, o corretor leva aproximadamente cinco minutos para preencher os dados de submissão e a cotação é realizada instantaneamente. O prazo para emissão é de, no máximo, 48 horas, bem abaixo da média de mercado, que costuma ser de dez a quinze dias. Ainda, através do Portal do Corretor, o parceiro poderá acompanhar o status das solicitações, das emissões e endossos e abrir solicitações de repique.

Para riscos padrão a emissão é feita sem nenhuma intervenção humana. Quando se identifica algum agravante de risco, a alçada de aprovação segue para o subscritor especialista automaticamente. Todos os ajustes até a emissão são realizados através da plataforma em um worflow online, sem necessidade de troca de e-mails, o que permite que todo o processo seja centralizado e totalmente livre de circulação de papéis.

A solução de cotação e emissão de seguro transporte online tem sido extremamente bem aceita pelo mercado e os resultados comprovam isso. No mês de junho de 2021, após seis meses de funcionamento pleno da plataforma, a companhia registrou 43% de cotações sendo realizadas pela ferramenta on-line. Em setembro, o sistema já havia absorvido 50% das cotações realizadas e em outubro, 58%.

Além de entregar agilidade e autonomia para o corretor, o formato digital do seguro transporte diminui o custo de emissão para a companhia e permite que a seguradora acesse um maior número de oportunidades e novos negócios, aumentando a escala de sua atuação.

Dentro desse panorama, com maior capacidade de produção em menor tempo, a companhia abriu espaço para realizar novas parcerias, atraindo maior número de corretores. Um bom exemplo disso foi o acordo com a Fetransporte Brasil em abril, que congrega mais de 2 mil corretores e tem 2,3 mil clientes na carteira.

Como resultado geral, a companhia tem crescido aceleradamente essa carteira e, em apenas 6 anos de mercado, já ocupa a 12ª posição em prêmios emitidos e o 4º melhor resultado, segundo dados oficiais da Susep.