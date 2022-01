A Atenna Corretora de Seguros percebeu que os arquivos extensos cada vez mais necessitavam de espaço físico, impulsionado pelo excesso de impressões e muitas pastas com documentos desatualizados de anos anteriores. Outros problemas eram as vendas estagnadas, os processos manuais infinitos e as cotações mal sucedidas. Por isso, apostou na digitalização.

A empresa optou por digitalizar todos os arquivos anteriores e salvar a documentação em um terminal com backup diário em nuvem e criptografia. Todos os papeis foram incinerados e os arquivos de aço, que ocupavam muito espaço, vendidos.

Atualmente a empresa envia a proposta para o cliente via e-mail, WhatsApp ou link do gerenciador – onde o acesso é feito com login e senha. O segurado assina, digitaliza e devolve os documentos e, assim, eles são armazenados em um terminal para futuras consultas e comprovações. Em alguns casos, é solicitada a assinatura digital, o que proporciona economia de tempo, dinheiro e ainda contribui para a preservação do meio ambiente.

A Atenna criou em seu site um link no qual o segurado responde a todas as informações, recebidas automaticamente em seu gerenciador de cálculo, sem contato físico com cliente e com orçamento disponível em menos de cinco minutos em várias seguradoras. Neste processo houve economia de tempo e a maior integridade dos dados fornecidos pelo cliente, que não passam mais pela corretora.

As funcionalidades do gerenciador utilizado pela corretora foram estudadas para a sua completa e correta utilização. Com isso foi possível facilitar as captações online, além da baixa diária de arquivos como apólices, propostas e parcelas para pagamento diretamente no terminal da corretora, além de um multicálculo que é acessado de qualquer lugar por smartphone.

O site da corretora também passou por um upgrade e tornou-se completamente responsivo, com diversos produtos com cotação online e interação imediata através de whatsapp e chat, em tempo real, com atendentes 24/7.

Em meio às adversidades surgem os grandes resultados. A corretora é a de maior destaque na região de Vilhena, Portal da Amazônia, sendo a mais e melhor avaliada pelo Google. A empresa destaca que neste processo não perdeu seu lado humano, a empatia e não sofreu uma “robotização”. Seus clientes sentem o carinho e o crescimento se tornou mais evidente que antes.

A empresa cresceu e há um ano se mudou para uma sede construída com recursos próprios. Foram abertos mais dois escritórios, no Mato Grosso e Rio de Janeiro.

K.L.

Revista Apólice