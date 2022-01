A PromoDigital, sistema online que oferece aos corretores de seguros soluções digitais para que possam construir campanhas de marketing 360°, apresentou uma nova aplicabilidade nesse começo de ano. “Procuramos sempre evoluir com a plataforma, assim adicionamos uma nova funcionalidade que permite com que o corretor insira seu número de WhatsApp diretamente em banners digitais, publicações no Facebook e em e-mails marketing criados na ferramenta. Assim, possibilitando ao cliente entrar em contato com o corretor de forma ágil e prática em apenas um clique”, orienta o gerente de Trade Marketing da empresa, Samuel Nery.

A qualidade da ferramenta foi atestada por uma pesquisa realizada no ano passado com mais de 300 corretores que utilizam os serviços da PromoDigital. Nesta pesquisa, 89% dos corretores se sentiram satisfeitos com a plataforma e 82% afirmaram que a plataforma aumenta o seu fluxo de negócios.

A plataforma oferece um portfólio completo de soluções que englobam disparo de até 5 mil emails marketing por mês, banners digitais, posts para Facebook e Instagram, imagens para compartilhar via WhatsApp, gifs, vídeos, landing pages, apresentações comerciais por produto e materiais impressos, como banners, folhetos e cartazes.

Para acessar a plataforma PromoDigital, basta ir ao portal Corretor Online e seguir a sequência de cliques: Gestão e Marketing > Gestão de Vendas > Funcionalidades para Vendas > Materiais de Divulgação > Acesse.

N.F.

