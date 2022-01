EXCLUSIVO – Um ouvido atento, sempre disposto a escutar e a dar seus palpites. Um faro bem apurado para os negócios e a certeza de que é preciso apostar e ter autoconfiança para alcançar o sucesso. Estas mensagens encontram-se implícitas no livro “O vendedor de futuros”, um autobiografia de Nilton Molina, escrita pelo jornalista Luís Costa Pinto.

O livro, cujo subtítulo é Nilton Molina: A trajetória de um vencedor, mostra como foram os 70 anos de sua carreira profissional, o inconformismo com as limitações da carteira assinada logo no primeiro emprego, aos 12 anos; os mais diversos empreendimentos, vendendo o que fosse possível, até chegar ao mercado financeiro e as incursões pelos montepios, planos de previdência privada e capitalização.

A vida pessoal também foi contemplada. A linda história de amor com Sara mostra como é possível seguir uma vida a dois, enfrentando os desafios e ultrapassando os obstáculos. São 62 anos de casamento, mais sete de namoro. Aos 85 anos, Molina contou sua história e continua contribuindo para as histórias de muitas outras pessoas.

Molina é presidente do Conselho de Administração da MAG Seguros e presidente do Instituto de Longevidade MAG, organização sem fins lucrativos dedicada a discutir os impactos sociais e econômicos do fenômeno da longevidade no Brasil.

Conhecer a história de Nilton Molina ajuda a compreender o desenvolvimento do mercado de seguros no Brasil, suas nuances, a forma como algumas decisões são tomadas. Molina é fonte de informação e conhecimento para todos que atuam no mercado de seguros.

Kelly Lubiato

Revista Apólice