EXCLUSIVO – Desde abril de 2021, Marcos Motta é mentor do CCSOR – Clube dos Corretores de Seguros de Osasco e Região. Ele substituiu Ednir Fornazzari, que renunciou ao cargo para assumir outra posição no Clube de São Paulo. Por conta da pandemia e dos trâmites legais, os planos futuros ficaram para 2022.

Associado ao CCSOR há 11 anos, junto com outros corretores de seguros, Motta ocupou cargos na direção do Clube, seja na administração ou no departamento financeiro. Com a renúncia do antigo mentor Ednir Fornazzari, Motta assumiu a mentoria em abril de 2021 e seguiu a administração de acordo com as diretrizes de toda a diretoria.

O projeto para 2022 é investir na retomada do crescimento do Clube dos Corretores, convidando aqueles que deixaram de participar a retornar. “A partir de fevereiro, teremos o projeto de criar uma Trilha de Conhecimento no Clube. Não é para a seguradora fazer propaganda do seu produto mas, sim, convidar corretores especializados a compartilhar a sua experiência para que os sócios conheçam profissionais com outras habilidades”. O principal objetivo é diversificar a carteira de produtos dos associados.

Para Motta, lidera do CCSOR é um projeto desafiador, porque o corretor de seguros tem sede e necessidade de novos conhecimentos. “Também queremos fazer parcerias com seguradoras para trazer novos benefícios, com possibilidade de acordos pontuais com empresas de outros setores”, finaliza Motta.

Kelly Lubiato

Revista Apólice