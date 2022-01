A Mapfre divulgou na segunda-feira, 17 de janeiro, uma prévia de seu balanço global do ano passado, revelando informações sobre prêmios por regiões e unidades de negócios. A companhia registrou um crescimento global de 22,1 bilhões de euros em 2021, um aumento de 8% em comparação a 2020. Já a receita de prêmios de seguros cresceu 8,6%, enquanto a Mapfre RE, com resseguros e grandes riscos, teve um aumento de mais de 10%.

A seguradora também apresentou os resultados do Brasil, que teve um aumento de 8,3% em prêmios, no montante de 3,34 bilhões de euros. “Esses dados mostram, mais uma vez, como o nosso modelo de negócios é sólido, mesmo em circunstâncias desafiadoras como as que temos enfrentado desde o começo da pandemia. Os dados do Brasil provam porque a companhia segue forte no País, permanecendo como a segunda maior operação global”, comenta Fernando Pérez-Serrabona, CEO da empresa no Brasil.

Os dados completos sobre o balanço global da companhia em 2021 serão divulgados no dia 10 de fevereiro.

N.F.

Revista Apólice