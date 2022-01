Mais da metade, 55%, dos consumidores americanos estaria interessada em comprar um hipotético produto de seguro da Amazon, que usa análise de dados para determinar o preço da apólice, em vez de uma companhia tradicional, de acordo com uma pesquisa online da Breeze , uma insurtech.

Alguns entrevistados também relataram que estariam interessados ​​em comprar produtos de seguros de empresas como Google, 46%, e Facebook ou Meta, 38%. A pesquisa foi encomendada pela Breeze e conduzida pela Pollfish online em janeiro. Inclui respostas de 1.500 adultos.

“Dos três gigantes da tecnologia, a Amazon é a mais confiável pelos consumidores para oferecer produtos de seguro”, de acordo com uma postagem no blog da Breeze sobre os resultados da pesquisa. “Talvez porque a Amazon tenha feito incursões no seguro de saúde antes; lançou o Haven desde o encerramento em 2018 e, mais recentemente, lançou o Amazon Care. Além disso, a Amazon explorou outros serviços financeiros, como contas correntes, então há alguma familiaridade do consumidor quando se trata da Amazon e finanças pessoais.”

Os consumidores também foram questionados sobre outras questões específicas relacionadas à compra de seguros de automóveis e locatários ou seguros residenciais de empresas específicas nesses vários setores, como Tesla, Ford, CVS e Zillow.

Sessenta e seis por cento dos entrevistados estavam interessados ​​em comprar seguro automóvel de fabricantes de automóveis como Tesla, Ford ou Honda, que usavam análise de dados para determinar o preço da apólice em vez de uma operadora tradicional. Apenas 34% relataram que não.

Os entrevistados da pesquisa pareciam mais interessados ​​em comprar seguro automóvel da Tesla, o que já é uma possibilidade para alguns. A Tesla lançou seu produto de seguro baseado em uso no Texas e Illinois no ano passado, com planos de expansão. Os produtos estão disponíveis apenas para veículos Tesla. A empresa lançou inicialmente seu produto de seguro automóvel na Califórnia em 2019.

As descobertas adicionais a serem observadas incluem o seguinte:

– Os entrevistados também estavam interessados ​​em comprar inquilinos ou seguro residencial de empresas imobiliárias como Zillow ou Trulia, 61% disseram que estariam interessados ​​e 39% disseram que não.

– Um pouco mais da metade, 51%, dos entrevistados, disseram que estariam interessados ​​em comprar seguro de invalidez de uma empresa de RH ou folha de pagamento como Zenefits ou Intuit Quickbooks e 49% disseram que não.

– Os entrevistados também ficaram intrigados com a ideia de comprar produtos de saúde ou seguro de vida de empresas como CVS ou Walgreens, 59% disseram que estariam interessados ​​e 41% disseram que não.

“Movidos pelas insurtechs, os seguros estão se movendo em direção à eficiência impulsionada por tecnologia , dados e análises preditivas. Está se afastando das operações legadas definidas por subscritores humanos, negociações das nove às cinco e processos complicados. Um computador precisa apenas de alguns minutos para subscrever uma apólice de seguro”, de acordo com o post do blog da Breeze. “É um momento oportuno para as empresas de tecnologia conseguirem um lugar na mesa de seguros. Eles têm dados robustos e infraestrutura tecnológica que podem ser aproveitados para subscrever e vender produtos de seguros”.

* Fonte: Insurtalks