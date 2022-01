A MAG Seguros está com mais de 100 vagas abertas em todo Brasil. As oportunidades são para mais de 40 cidades e compreende diversas áreas de atuação e formação, como TI, Cientista de Dados, Recursos Humanos, Comercial e Direito. As vagas são destinadas para diferentes cargos, incluindo estágio, analista trainee a sênior e gerentes. A companhia preza pela diversidade e reforça que todas as oportunidades são 100% inclusivas.

Dentre alguns dos benefícios oferecidos pela companhia estão: assistência médica e odontológica, auxílio-creche, vale refeição e alimentação, vale-transporte, Gympass, previdência privada e participação por resultados. As pessoas interessadas devem se candidatar pelo link.

Abaixo, veja algumas das oportunidades abertas na seguradora:

Estágio

Para esta oportunidade, o candidato precisa estar cursando Ciência da Computação ou áreas correlatas a partir do quarto período. O local de atuação será no Centro do Rio de Janeiro (RJ), porém durante a pandemia está de forma remota. É necessário ainda ter conhecimentos em modelagem de dados, SQL, Excel, e disponibilidade para estagiar 6h por dia.

Algumas das funções do estudante será elaborar algoritmos de inteligência artificial e/ou machine learning, manipular bases de dados SQL e NOSQL, programar em Phyton, Scala e/ou Pyspark algoritmos/modelos financeiros e estatísticos, entre outros.

Agente Comercial

Este profissional será responsável por atividades como pela prospecção de novos clientes, apresentação da empresa e produtos, visitas externas e acompanhamento das atividades de vendas. Para esta oportunidade as pessoas interessadas devem ter perfil empreendedor, comunicativo, habilidade de negociação, orientação para resultado e familiaridade com o mundo digital.

Analista de Sistemas Sênior (Cientista de Dados)

Oportunidade para quem tem habilidade com programação, quer trabalhar com dados e gosta de inovar. A pessoa selecionada deve ter graduação em Ciência da Computação ou área correlatas, conhecimento avançado de Excel, SQL e programação e experiência em manipulação de bases de dados e modelos estatísticos.

Advogado Sênior

As pessoas interessadas devem ter formação superior completa em Direito, com registro ativo na OAB. É importante ter sólida experiência em consultoria jurídica, conhecimento sobre Privacidade e Proteção de Dados, além de boa capacidade analítica e comunicação oral e escrita. Conhecimento de direito bancário, securitário e de mercado de capitais serão considerados como diferenciais.

Analista de Operações Pleno

Para esta oportunidade na MAG é preciso ter formação completa em Administração, Atuária, Ciências Econômicas, Gestão de Processos, Engenharia de Produção ou áreas correlatas. A pessoa selecionada irá atuar com procedimentos para emissão e suporte de processos de cobrança e arrecadação. É desejável conhecimento sobre o sistema de previdência complementar.

Gerente Comercial

Para essa vaga é necessário a formação superior completa, conhecimento em Excel, Word, Power Point, experiência junto a corretores de seguros e conhecimento em gestão de pessoas e na liderança de equipes. Os selecionados farão a captação, formação e gestão de equipes de vendas/corretores, acompanhamento da performance da equipe e relacionamento com parceiros.

Oportunidade para profissionais autônomos

Para os autônomos, a MAG Seguros oferece 500 vagas para o seu curso de formação de corretor de seguro de vida e previdência. O programa conta com 12 meses de duração e o treinamento é ministrado em parceria com a ENS (Escola de Negócios e Seguros). As oportunidades são para várias cidades do Brasil, incluindo, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Chapecó, Brasília, entre outras.

Para a oportunidade é desejável um perfil empreendedor, boa comunicação, relacionamento e familiaridade com o meio digital. A companhia oferece ferramentas de vendas, suporte e treinamento contínuos, inclusive após o período de formação. As pessoas interessadas devem se inscrever através do site.

N.F.

Revista Apólice