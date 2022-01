O início de ano está marcado pelo lançamento das campanhas de incentivo aos corretores parceiros do Gboex. As iniciativas trazem benefícios e buscam valorizar a dedicação e o empenho dos profissionais com a marca, além de garantir mais comodidade, proteção e segurança aos associados.

A novidade, com período de vigência de janeiro a junho, fica por conta da Ação de Vendas no Cartão de Crédito, que permite aos profissionais que comercializarem os produtos Vida Longa e Força Ativa, nessa opção de pagamento, receberem alguns diferenciais. Além disso, os três corretores que alcançarem os melhores resultados nessa modalidade, considerando o período de janeiro a março, terão direito a uma premiação extra.

Os critérios e valores para concorrer a ação estão disponíveis no Portal do Corretor. Para pagamento por meio do cartão, são aceitas as bandeiras Mastercard, Visa, Amex, Hipercard e Elo.

Já na Etapa Verão da Campanha Desafio, os corretores receberão prêmios mensais, em dinheiro, como reconhecimento pelo desempenho nas vendas de pecúlio individual, seguro e serviços de assistências, independentemente do produto e da forma de pagamento do plano. A edição segue até março e todos os profissionais cadastrados, ou que venham a se inscrever no período da ação, poderão participar.

“Queremos, cada vez mais, facilitar a gestão dos negócios dos parceiros e proporcionar um ambiente confiável e tranquilo para os corretores e seus clientes, cuidando e protegendo o futuro de muitas pessoas. Por isso, planejamos estratégias com diferenciais, que prestigiam os esforços e o comprometimento”, esclarece a superintendente Comercial, Comunicação e Marketing do Gboex, Ana Maria Pinto.

Mais informações estão disponíveis no link.

N.F.

Revista Apólice