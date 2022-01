A Sompo Seguros acabou de contratar Emerson Bueno como diretor Comercial de Negócios Corporativos e Canais e Paulo Pires Sequeira como gerente de Gestão Comercial. A chegada dos executivos faz parte da estratégia da companhia de fortalecimento da estrutura comercial, por meio da qual tanto o trabalho de relacionamento quanto o de fomento de negócios são feitos por equipes dedicadas segundo as características de negócios e demandas de produtos para cada perfil de corretor de seguros parceiro da companhia.

Emerson Bueno, diretor Comercial de Negócios Corporativos e Canais da seguradora, chega à companhia para liderar as áreas se Negócios Corporativos, Licitações, Bancassurance, entre outros. O profissional está há quase 30 anos na indústria de Seguros, com atuação em companhias seguradoras brasileiras e multinacionais e experiência nas áreas de gestão, vendas e liderança de equipes. Nesse período, esteve à frente de áreas de Negócios e relacionamento com corretores de seguros, bem como pelas estratégias de distribuição de produtos em diferentes regiões brasileiras. É formado em Administração de Empresas, com MBA pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e University California Irvine (UCI), além de concluir o Programa de Negociação Estratégica e Liderança pela Harvard Business School.

Paulo Sequeira, Gerente de Gestão Comercial da companhia, conta com mais de 25 anos de experiência em empresas nacionais e multinacionais de grande porte nos segmentos de Seguros, Financeiro e Tecnologia. Atuou na criação e gestão de áreas de estratégia, planejamento e suporte para atender às estratégias de vendas nos mercados de Varejo e Corporate. Além da vivência em planejamento e estratégia da área Comercial e Novos Negócios, participou da liderança de grandes projetos de vendas, fusões e aquisições. O executivo é graduado e pós-graduado em Análise de Sistemas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, pós-graduado em Administração de Sistemas pela Faculdade Associadas de São Paulo, e com MBA em Gestão Empresarial pela FGV – Fundação Getúlio Vargas.

“Iniciamos no ano passado uma nova abordagem na área comercial, por meio da qual buscamos ainda mais proximidade com os parceiros corretores, assessorias e plataformas de seguros. O Emerson e Paulo chegam para agregar suas experiências à estratégia da companhia de trabalhar com assertividade para conquistar share de mercado por meio do fomento de negócios e pela entrega de produtos e serviços simples, que atendam às necessidades dos clientes”, considera Fernando Grossi, diretor Executivo Comercial e de Marketing da Sompo Seguros.

N.F.

Revista Apólice