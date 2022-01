A ciclologística é um conceito recente que vem sendo utilizado para definir os serviços de entregas com uso de bicicleta e ou triciclo. Com as frequentes mudanças e desafios nas cidades – como a descarbonização dos transportes – e a redução dos empregos formais, a prática passou a ser vista como uma opção sustentável, econômica, além de geradora de oportunidades de trabalho e renda.

A população composta por entregadores-ciclistas, empregada formal ou informalmente nas atividades de ciclologística, vem crescendo anualmente. Entre 2019 e 2020, quando o setor de entregas cresceu mais de 94%, as cidades brasileiras viram triplicar o número desse tipo de profissional.

Para entender melhor o perfil do entregador-ciclista nas cidades brasileiras, analisar e compreender as suas necessidades e os aspectos relacionados à segurança viária desses profissionais, a Fundación Mapfre e o Laboratório de Mobilidade Sustentável (Labmob), do Programa de Pós-Graduação em Urbanismo (Prourb) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), se uniram para lançar o estudo “Segurança Viária e Ciclologística: desafios e oportunidades no Brasil”.

“A ciclologística tem sido uma grande oportunidade para as cidades fazerem uma transição energética no setor de entregas, fundamental para a vida urbana, mas desafios ainda permeiam a consolidação segura e responsável deste setor. Segundo dados publicados pelo Estado de S. Paulo em agosto de 2020, mais de 8 mil ciclistas morreram no trânsito na última década e o número de acidentes aumentou 45% em sete anos. A questão se torna ainda mais sensível quando falamos de entregadores-ciclistas, que não contam com proteções ou relações formais de trabalho”, explica Victor Andrade, coordenador do Labmob.

Com o estudo, o Labmob e a Fundación Mapfre pretendem identificar – de forma sistêmica — as questões que interpelam a segurança viária desses profissionais.“ A produção de materiais como este, que apresentam dados confiáveis sobre o trabalho dos entregadores-ciclistas e suas percepções em relação às cidade onde atuam, tem a capacidade de apoiar a formulação de políticas públicas que atendam às necessidades desses importantes profissionais no dia a dia das cidades brasileiras.”, analisa Fátima Lima, representante da Fundación Mapfre no Brasil.

A pesquisa foi baseada em cinco dimensões que fazem parte do chamado ecossistema da ciclologística e a partir da perspectiva de segurança viária: entregadores, bicicletas e equipamentos utilizados, empresas, espaço urbano, legislações e políticas públicas. A intenção foi dar “voz” a esses profissionais, buscando entender suas percepções diante de tais questões e fatores. Mesmo com a baixa presença de mulheres no universo de entregadores, o estudo pode levantar aspectos relacionados às perspectivas de gênero na rotina de trabalho.

O levantamento de dados foi realizado a partir da aplicação de diversos instrumentos metodológicos e as análises se deram por meio da triangulação de dados qualiquantitativos. Ao todo, participaram 336 entregadores de São Paulo, um número que representa cerca de 5% do total de entregadores-ciclistas da cidade, de acordo com dados do iFood Pedal . A falta de infraestrutura cicloviária, a falta de itens de proteção e o medo de sinistros são as principais questões levantadas pelos entregadores que participaram do estudo. “Apesar de ser uma atividade essencial e de extrema importância para termos cidades mais sustentáveis, a ciclologística ainda carece de políticas que favoreçam a circulação desses profissionais.”, conta Jessica Lucena, pesquisadora do Labmob.

Principais conclusões do estudo: