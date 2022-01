“2021 foi o ano em que aprendemos a nos conhecer mais, a cuidar mais um do outro, sobreviver fora do nosso habitat. Tivemos de ser criativos, trabalhar no ambiente doméstico, nos dedicar a diversos papéis”, afirma Leandro Almeida, fundador e CEO da Dynamic Care Benefícios, executivo com mais de 20 anos de experiência nesse mercado. “Dentro do Grupo, foi um ano em que conseguimos prover e oferecer mais serviços a nossos clientes, não só em tecnologia, mas também em cuidado e promoção da saúde das pessoas.”

Ao longo dos últimos doze meses, a consultoria observou em torno de 40% de aumento no número de solicitações dos clientes, principalmente nos serviços de EAP e nas iniciativas que otimizam o presenteísmo, como o Telelaboral, solução que promove atividades físicas utilizando a plataforma de comunicação a distância, via web. São serviços democráticos, acessíveis e que concretizam a sensação de pertencimento. Mostram que a empresa está realmente preocupada com o bem estar do colaborador.

“Também acompanhamos muito de perto e em tempo real todos os casos de Covid com nossos clientes. O apoio humano 24 horas fez a diferença. Gostamos de tecnologia, claro, mas gostamos mais ainda de pessoas. Queremos que nosso cliente nos enxergue como um ecossistema de benefícios, com uma visão 360 graus”, detalha o executivo.

Para otimizar e oferecer um atendimento com excelência ao cliente, a Dynamic Care realizou significativo investimento no contrato de novos profissionais e na aplicação de treinamentos focados no aperfeiçoamento de todo o time, capacitando a operação em todo o território nacional. Além disso, a consultoria reteve 100% da carteira clientes e ainda agregou novos serviços aos contratos vigentes.

Muito desse sucesso se deve à aposta – e crença realmente – num modelo de saúde suplementar muito mais sustentável, que seja viável a curto, médio e longo prazo para todos os players envolvidos.

“Acredito que 2022 será menos turbulento, porém não mais fácil. Não podemos amolecer e achar que a pandemia acabou, temos de manter o olhar mais atento. Minha visão como fundador é continuar liderando de forma motivadora, com autonomia e responsabilidade, gerando os melhores resultados para o colaborador e para o cliente”, explica Almeida.

A estratégia tem mostrado estar na direção certa, prova disso é que – mesmo em tempo de crise – a empresa registrou crescimento orgânico de 30% este ano. Fundos de investimentos em saúde e parcerias com foco em pessoas e cuidado estão no radar do CEO de 42 anos. “Somos uma empresa voltada para o bem estar e a qualidade de vida das pessoas. E quem compartilhar dessa visão é bem-vindo na Dynamic”.

K.L.

Revista Apólice