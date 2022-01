Para cumprir novo mandato de três anos que iniciará em 30 de abril de 2022, as lideranças do setor de seguros decidiram por chapa única para as eleições do Conselho Diretor da Fenaseg e da CNseg, que prevê condução da maioria dos membros do atual mandato.

Como presidente do Conselho foi indicado Roberto de Souza Santos, diretor-presidente e de Relações com Investidores da Porto Seguro S.A. Ele contará com três vice-presidentes, mais quatro vice-presidentes natos que são os presidentes das Federações associadas e 17 diretores do colegiado superior. A chapa foi divulgada nesta sexta-feira, dia 28 de janeiro. Conforme os estatutos, as eleições ocorrerão no próximo dia 9 de março, com o novo mandato iniciando em 30 de abril.

A representação institucional do setor segurador é formada pela Fenaseg, seu braço sindical, e pela Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), o braço associativo.

Os avisos de registro de chapa da Fenaseg e da CNseg estão disponíveis no link.

N.F.

