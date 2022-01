A pandemia continua mudando o planejamento dos eventos do mercado de seguros. O Sincor-SP e o Sindseg-SP acabam de divulgar o adiamento do evento “Debate com Superintendente da Susep, Alexandre Camillo, e apresentação das novas diretorias da entidade dos corretores de seguros, que aconteceria na próxima segunda-feira, 31 de janeiro.

Em nota, o Sindicato informou que “pensando na proteção das pessoas e na importância do evento “Debate com Superintendente da Susep e apresentação das novas diretorias do Sincor-SP e Sindseg SP”, os organizadores decidiram adiar a realização (que estava prevista para 31/01), até que o cenário de pandemia esteja mais controlado.

Tratando-se de entidades representativas do setor de seguros, devemos colocar, à frente de tudo, o cuidado com as pessoas. Também não queremos por em risco o brilhantismo deste importante evento”.

A nota informa que a nova data será definida oportunamente. Ela é assinada pelo Sincor-SP, Sindseg-SP, Fenacor e CNseg.

Kelly Lubiato

Revista Apólice