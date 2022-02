Muito além de um vendedor, o corretor de seguros da atualidade exerce funções que transcendem a comercialização de produtos. Com o avanço da tecnologia, a evolução do mercado, as novas necessidades dos clientes e a automação de negócios, o corretor passou a incorporar outras funções e habilidades.

Hoje em dia, esse profissional atua como um verdadeiro consultor do segurado, identificando todos os riscos a que ele, sua família e seu patrimônio estão expostos e, consequentemente, recomendando as coberturas mais adequadas.

Avaliação de riscos

O corretor atua como um elo entre o consumidor e a seguradora, não somente no processo de venda do seguro, mas também antes e depois. Visando proteger vidas, famílias e patrimônios, ele é o responsável por identificar previamente todos os riscos e, assim, avaliar as reais necessidades dos clientes e qual produto ideal para cada situação.

Administração de contratos

Após a assinatura da apólice, é função do corretor administrar o contrato para que atenda às necessidades dos clientes, prestando esse serviço durante toda a vigência do documento e até o momento da renovação. Desta forma, o cliente se sente sempre seguro para esclarecer eventuais dúvidas e obter informações.

Mediação de problemas

O corretor também é responsável por agilizar processos para que o segurado receba o valor de uma eventual indenização de forma eficiente e sem dor de cabeça. Assim, o cliente tem seus direitos assegurados e recebe todo o auxílio em caso de sinistro.

Consultor financeiro

Outra atividade que passou a ser exercida pelos corretores nos últimos anos é a de assessor de investimentos. Valendo-se da comodidade de oferecer diversos produtos por um único canal, o corretor consegue expandir seu portfólio agregando produtos de investimentos aos segurados.

Como se tornar corretor?

No Brasil, o corretor de seguros precisa ter registro profissional emitido pela Susep (Superintendência de Seguros Privados) para poder atuar na intermediação de seguros. Esse registro só é concedido mediante apresentação de certificado de aprovação no Curso para Habilitação de Corretores de Seguros, ministrado pela ENS

O programa possui três etapas, que podem ser realizadas ao mesmo tempo ou separadamente: Capitalização, Vida e Previdência, e Demais Ramos.

N.F.

Revista Apólice